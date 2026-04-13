Christina Koch revela el verdadero significado de la Luna tras la misión Artemis II: “La encarnación”

Más de 50 años después, las ambiciones y experiencia de Estados Unidos han crecido, y la Nasa espera enviar a cuatro personas en una misión de varias semanas y, eventualmente, construir una base en el satélite.

Tras Artemis II, Nasa acelera su regreso a la Luna: Elon Musk y Jeff Bezos serán clave para una nueva misión en 2028

La misión Artemis II volvió a situar a la Luna como protagonista global, no solo desde el punto de vista científico, sino también como un elemento que invita a considerar sobre la historia y el sentido de la exploración humana.

En ese contexto, la astronauta Christina Koch, quien formó parte de la tripulación, compartió una visión que mezcla conocimiento, emoción y significado histórico. Desde su experiencia a bordo de la nave Orion, destacó que la misión no se limita a cumplir objetivos técnicos.

En ese contexto, señaló que la Luna no es únicamente un destino de exploración, sino un símbolo universal que ha acompañado a la humanidad desde siempre.

La tripulación del Artemis II, de izquierda a derecha: Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, se reúnen con Hansen mientras este pronuncia un discurso durante un acto de bienvenida a la tripulación en el aeropuerto Ellington Field de Houston. Foto: AP

Durante el sobrevuelo, la astronauta describió al satélite como un “testigo silencioso de la historia”, al recordar que todas las personas, sin importar su origen, han levantado la mirada hacia ella en algún momento de sus vidas.

Además, afirmó que la Luna es “la encarnación de algo que habita en el corazón de cada uno”, y destacó que los avances científicos demuestran cómo lo que antes parecía inalcanzable hoy se convierte en realidad gracias al esfuerzo colectivo.

Artemis II Foto: NASA

La misión dejó varios hitos históricos: la participación de la primera mujer en un vuelo lunar, la primera persona de color y el primer astronauta no estadounidense en este tipo de expediciones. Además, marcó el debut del sistema Space Launch System y de la nave Orion en un vuelo tripulado.

La Nasa ya trabaja en los próximos pasos del programa Artemis. La misión Artemis III, prevista para 2027, buscará llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar, seguida de Artemis IV en 2028, dentro de un plan más amplio para establecer una presencia sostenida en la Luna.