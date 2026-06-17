Debut de la Selección Colombia: los ajustes que debe hacer en su TV para ver el balón nítido este Mundial 2026

El pitazo inicial del Mundial 2026 ha llegado y con él, la ilusión de ver a la Selección Colombia en su máximo esplendor, pues todo comenzará para la Tricolor con su debut frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México hoy a las 9:00 p.m..

¿Va a ver el Mundial? El botón oculto del control que debe activar para transformar el sonido de su televisor

Sin embargo, muchos aficionados notan que a pesar de tener pantallas modernas, la imagen no siempre se ve clara: el balón deja una estela, el césped parece de un color irreal o los movimientos se ven “saltados”.

Ante ello, especialistas mencionaron la clave para evitar estas molestias no siempre está en el equipo mismo, sino en cómo se configura antes de que ruede la pelota.

Adiós al efecto borroso: el secreto de la nitidez

Uno de los problemas más comunes en las transmisiones de fútbol es el desenfoque en las jugadas rápidas. Esto ocurre por el “procesamiento de movimiento”, una función que intenta seguir la velocidad de los jugadores. Si no está bien equilibrada, aparecen sombras extrañas alrededor de los protagonistas.

Las jugadas rápidas suelen verse borrosas cuando el procesamiento de movimiento no está bien configurado. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, existe la creencia de que subir la nitidez al máximo es mejor, pero LG aclaró que esto es un error, ya que “puede producir contornos artificiales y exagerar detalles que no forman parte de la señal original”. Lo ideal es hacer cambios pequeños y graduales hasta que la imagen se sienta limpia pero natural.

Colores reales para sentir el estadio

Para que la experiencia sea verdaderamente inmersiva, el verde del campo y los colores de los uniformes deben ser precisos. Un ajuste incorrecto del color puede hacer que el balón se pierda de vista en ciertas escenas o que el césped se vea demasiado brillante.

Sobre esto, Laura Piñeros, especialista de LG Electronics Colombia, comentó: “siempre habrá un momento en que una persona quiera personalizar todavía más la experiencia y, para eso, es útil conocer cuáles son los ajustes más importantes”. Por ello, se recomienda no alterar demasiado el “tinte” o tono de la imagen, ya que esto deforma la apariencia real de los rostros y los paisajes.

La función que muchos dejan activada en su televisor: podría estar afectando la imagen y elevando el consumo de energía

Iluminación e Inteligencia Artificial al rescate

Si el partido de la Selección es de día y entra mucha luz en su sala, un truco sencillo es desactivar los modos de ahorro de energía; esto permite que la pantalla entregue todo su brillo y el impacto visual sea mayor.

Existe una tecnología llamada “Escalado AI” (que poseen algunos televisores). LG explicó que esta función analiza la señal (que a veces es de baja calidad) y la mejora para que se vea casi tan nítida como un contenido en 4K.

Desactivar el ahorro de energía puede ayudar a obtener una pantalla más brillante durante los partidos. Foto: Getty Images

Samsung, también señala que esta función comienza con el análisis de contenido a través de un procesador de IA: “Este procesador escanea cada fotograma del video, identificando patrones, texturas y detalles. Luego, mediante algoritmos avanzados, el televisor rellena y optimiza la imagen, creando nuevos píxeles que nutren el detalle y la claridad. El resultado, una imagen de calidad”.