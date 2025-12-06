CONFIDENCIALES
Reunión clave para esclarecer el asesinato del fiscal Marcelo Pecci
Los parientes no quieren dejar el caso a medias y buscan conocer la razón que desencadenó el crimen, el 10 de mayo de 2022, en Barú, Cartagena.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
SEMANA confirmó una reunión reservada entre los familiares del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y la Cancillería de Colombia. El objetivo: insistir en que la Justicia de este país establezca la autoría intelectual del homicidio del fiscal antimafia.
Los parientes no quieren dejar el caso a medias y buscan conocer la razón que desencadenó el crimen, el 10 de mayo de 2022, en Barú, Cartagena. Este medio estableció que presos en cárceles de Estados Unidos e implicados en el crimen en Colombia están haciendo acercamientos con las autoridades para entregar información clave que permita llegar a las personas que dieron la orden.