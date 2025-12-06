CONFIDENCIALES

Reunión clave para esclarecer el asesinato del fiscal Marcelo Pecci

Los parientes no quieren dejar el caso a medias y buscan conocer la razón que desencadenó el crimen, el 10 de mayo de 2022, en Barú, Cartagena.

6 de diciembre de 2025, 6:11 a. m.