Suscribirse

CONFIDENCIALES

Reunión clave para esclarecer el asesinato del fiscal Marcelo Pecci

Los parientes no quieren dejar el caso a medias y buscan conocer la razón que desencadenó el crimen, el 10 de mayo de 2022, en Barú, Cartagena.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
6 de diciembre de 2025, 6:11 a. m.
Asesinan en prisión a Francisco Luis Correa, señalado como 'cerebro' del crimen del fiscal
Marcel Pecci. | Foto: Montaje con fotos tomadas de: AFP / Fiscalía General de la Nación.

SEMANA confirmó una reunión reservada entre los familiares del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y la Cancillería de Colombia. El objetivo: insistir en que la Justicia de este país establezca la autoría intelectual del homicidio del fiscal antimafia.

Contexto: El rastro de la plata, la nueva pista para encontrar al autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci

Los parientes no quieren dejar el caso a medias y buscan conocer la razón que desencadenó el crimen, el 10 de mayo de 2022, en Barú, Cartagena. Este medio estableció que presos en cárceles de Estados Unidos e implicados en el crimen en Colombia están haciendo acercamientos con las autoridades para entregar información clave que permita llegar a las personas que dieron la orden.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El expediente de Nicolás Petro fue “chuzado” en la Fiscalía. Dos policías de la Dijin serían responsables de la filtración de información que vincula al hijo del presidente

2. Aerocafé: el multimillonario contrato que el Gobierno Petro se juega con un solo oferente y que no cumpliría requisitos

3. Camino sin paz: el programa del gobierno Petro que fracasa en ejecución, atraviesa por problemas financieros y nadie vigila, según la Contraloría

4. Muerte de dos niñas envenenadas por talio: fueron víctimas de un plan asesino y una venganza por despecho, según los detalles de la investigación

5. Gesara Nesara: Así usaban a Trump como carnada para estafar a los funcionarios de la Fiscalía. Muchos cayeron

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Marcelo PeccifamiliaresCrimen

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.