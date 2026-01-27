Gente

“Unos amigos lo quieren conocer”: la escalofriante amenaza contra Los Montañeros tras millonario robo en su restaurante

La familia de influencers Los Montañeros denuncia robo de 7 millones de pesos y graves amenazas de un exempleado en su restaurante de Medellín.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

27 de enero de 2026, 8:23 p. m.
Los Montañeros denuncian grave robo en su local de Medellín.
Los Montañeros denuncian grave robo en su local de Medellín. Foto: X

La familia de influencers más querida de Colombia, Los Montañeros, atraviesa un amargo momento judicial. Lo que inició como un proyecto gastronómico en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, se convirtió en una pesadilla legal tras denunciar un millonario robo y amenazas contra su integridad por parte de un exempleado.

“No hubo nada que hacer”: el amargo momento de Carlos Giraldo en Villeta tras ser robado en el Megafest

Los detalles del hurto: 7 millones en pérdidas

Según el relato compartido por los Giraldo a través de un video en sus redes sociales, el presunto responsable es un hombre que laboró en su restaurante por apenas 15 días. Durante su breve paso por el establecimiento, el sujeto presentó reiteradas ausencias y quejas por parte de sus compañeros.

El pasado 2 de enero, el individuo asistió al local por solo 30 minutos, tiempo suficiente para, presuntamente, sustraer un computador portátil, un teléfono corporativo y el dinero en efectivo correspondiente a las ventas recientes y las propinas del personal. El valor total de lo hurtado asciende a 7 millones de pesos.

“Unos amigos lo quieren conocer”: la amenaza que encendió las alarmas

Lo que parecía un caso de hurto simple escaló a un tema de seguridad personal cuando Alejandro Giraldo intentó contactar al extrabajador vía WhatsApp. Según la denuncia, el sujeto respondió con un mensaje intimidante, asegurando que si querían recuperar los objetos, debían ir a buscarlos personalmente porque “unos amigos lo querían conocer”.

Gente

Will Smith habría estado cerca de la muerte: el actor revela cómo un error técnico casi le cuesta la vida grabando su nuevo documental

Gente

Nataly Umaña se fue contra Alejandro Estrada y desmintió versión tras ruptura: “Para liberarme de ti”

Gente

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

Gente

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: “Estuve en shock 26, 28 horas”

Gente

“No era una celebración”: madre de Yeison Jiménez, confesó su indignación por desórdenes en el homenaje

Gente

Kanye West expuso “episodio maníaco” y revivió tema de su trastorno mental: “Me siento mortificado”

Gente

“No hubo nada que hacer”: el amargo momento de Carlos Giraldo en Villeta tras ser robado en el Megafest

Bogotá

Indignación por lo que dijo supuesto ladrón tras ser capturado por la Policía: “Vinimos a Colombia a robar”

Bogotá

Implicado en robo y persecución que terminó en fatal accidente en Bogotá, utilizó cédula de un familiar para evitar su prontuario criminal

Bogotá

Habla policía que aparece como dueño de moto involucrada en robo y accidente que dejó tres muertos en Bogotá: contó la verdad

Esta frase fue interpretada por la familia como una amenaza directa contra su vida. “Nosotros venimos de familia muy trabajadora y la hemos luchado para estar donde estamos”, expresó con indignación Oswaldo, el padre y líder del clan, subrayando que no permitirán que el esfuerzo de años sea saboteado por la delincuencia.

Sabotaje digital y difamación en redes

La situación no se limitó al plano físico. Los Montañeros informaron que el denunciado, aprovechando el acceso al celular institucional, bloqueó la cuenta oficial de TikTok de “Los Montañeros Restaurante y Cantina”, la cual contaba con más de 40 mil seguidores.

El implicado habría creado una cuenta alterna en TikTok para difamar a la familia, utilizando el nombre del restaurante para publicar contenido ofensivo, especialmente dirigido hacia doña Socorro, la madre de los influencers. Ante esto, Socorro pidió públicamente al responsable que “no se iguale con las mujeres” y detenga los ataques digitales.

Proceso legal ante la Fiscalía General

¿Karol G y Ovy on the Drums en una relación? Esta es la verdad detrás de las comprometedoras imágenes

La familia, originaria de Manizales pero radicada en la capital antioqueña, ya formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y cuenta con el respaldo de la Policía Nacional. Álex, uno de los hijos, fue enfático en que la prioridad es proteger la reputación que han construido como creadores de contenido: “No nos metemos con nadie, pero no vamos a permitir que nos dañen”.

Los Montañeros, quienes saltaron a la fama por sus videos cotidianos que resaltan la cultura paisa, cuentan actualmente con millones de seguidores. Este incidente pone de manifiesto la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a la inseguridad en sectores comerciales de Medellín. El caso ya está bajo investigación de las autoridades competentes para determinar responsabilidades penales.

Más de Gente

Will Smith confiesa el momento más aterrador de su carrera a tres metros bajo el hielo

Will Smith habría estado cerca de la muerte: el actor revela cómo un error técnico casi le cuesta la vida grabando su nuevo documental

Nataly Umaña y Alejandro Estrada terminaron en 2024

Nataly Umaña se fue contra Alejandro Estrada y desmintió versión tras ruptura: “Para liberarme de ti”

J Balvin

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

Mamá de Yeison Jiménez contó cómo se enteró de la muerte de su hijo.

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: “Estuve en shock 26, 28 horas”

Madre de Yeison Jiménez rompe el silencio y revela la situación que vivió en el homenaje al artista.

“No era una celebración”: madre de Yeison Jiménez, confesó su indignación por desórdenes en el homenaje

Twitter habría bloqueado la cuenta del rapero

Kanye West expuso “episodio maníaco” y revivió tema de su trastorno mental: “Me siento mortificado”

Los Montañeros denuncian grave robo en su local de Medellín

“Unos amigos lo quieren conocer”: la escalofriante amenaza contra Los Montañeros tras millonario robo en su restaurante

Carlos Giraldo fue víctima de robo durante el concierto de Silvestre Dangond.

“No hubo nada que hacer”: el amargo momento de Carlos Giraldo en Villeta tras ser robado en el Megafest

Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez

Madre de Yeison Jiménez destapó que el cantante se le apareció en sueños y le soltó contundente mensaje: “Busque un abogado”

Karol G es captada en actitud comprometedora con Ovy On The Drums: la verdad detrás de las fotos.

¿Karol G y Ovy on the Drums en una relación? Esta es la verdad detrás de las comprometedoras imágenes

Noticias Destacadas