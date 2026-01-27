“Unos amigos lo quieren conocer”: la escalofriante amenaza contra Los Montañeros tras millonario robo en su restaurante

La familia de influencers más querida de Colombia, Los Montañeros, atraviesa un amargo momento judicial. Lo que inició como un proyecto gastronómico en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, se convirtió en una pesadilla legal tras denunciar un millonario robo y amenazas contra su integridad por parte de un exempleado.

Los detalles del hurto: 7 millones en pérdidas

Según el relato compartido por los Giraldo a través de un video en sus redes sociales, el presunto responsable es un hombre que laboró en su restaurante por apenas 15 días. Durante su breve paso por el establecimiento, el sujeto presentó reiteradas ausencias y quejas por parte de sus compañeros.

El pasado 2 de enero, el individuo asistió al local por solo 30 minutos, tiempo suficiente para, presuntamente, sustraer un computador portátil, un teléfono corporativo y el dinero en efectivo correspondiente a las ventas recientes y las propinas del personal. El valor total de lo hurtado asciende a 7 millones de pesos.

“Unos amigos lo quieren conocer”: la amenaza que encendió las alarmas

Lo que parecía un caso de hurto simple escaló a un tema de seguridad personal cuando Alejandro Giraldo intentó contactar al extrabajador vía WhatsApp. Según la denuncia, el sujeto respondió con un mensaje intimidante, asegurando que si querían recuperar los objetos, debían ir a buscarlos personalmente porque “unos amigos lo querían conocer”.

Esta frase fue interpretada por la familia como una amenaza directa contra su vida. “Nosotros venimos de familia muy trabajadora y la hemos luchado para estar donde estamos”, expresó con indignación Oswaldo, el padre y líder del clan, subrayando que no permitirán que el esfuerzo de años sea saboteado por la delincuencia.

Sabotaje digital y difamación en redes

La situación no se limitó al plano físico. Los Montañeros informaron que el denunciado, aprovechando el acceso al celular institucional, bloqueó la cuenta oficial de TikTok de “Los Montañeros Restaurante y Cantina”, la cual contaba con más de 40 mil seguidores.

El implicado habría creado una cuenta alterna en TikTok para difamar a la familia, utilizando el nombre del restaurante para publicar contenido ofensivo, especialmente dirigido hacia doña Socorro, la madre de los influencers. Ante esto, Socorro pidió públicamente al responsable que “no se iguale con las mujeres” y detenga los ataques digitales.

Proceso legal ante la Fiscalía General

La familia, originaria de Manizales pero radicada en la capital antioqueña, ya formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y cuenta con el respaldo de la Policía Nacional. Álex, uno de los hijos, fue enfático en que la prioridad es proteger la reputación que han construido como creadores de contenido: “No nos metemos con nadie, pero no vamos a permitir que nos dañen”.

Los Montañeros, quienes saltaron a la fama por sus videos cotidianos que resaltan la cultura paisa, cuentan actualmente con millones de seguidores. Este incidente pone de manifiesto la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a la inseguridad en sectores comerciales de Medellín. El caso ya está bajo investigación de las autoridades competentes para determinar responsabilidades penales.