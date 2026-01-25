Trabajador de Frisby denunció presuntas humillaciones durante su jornada laboral en Ibagué; el restaurante respondió

Un trabajador de la cadena de restaurantes Frisby protagonizó un momento de tensión durante su jornada laboral en una de las sedes ubicadas en un centro comercial de Ibagué, Tolima.

El hecho quedó registrado en un video que circuló ampliamente en redes sociales, en el que el empleado aparece visiblemente afectado, rompiendo en llanto mientras expresa su inconformidad frente a lo que describió como humillaciones constantes.

En la grabación, realizada por testigos que se encontraban en el lugar, el trabajador interrumpe sus labores y, en medio de su desahogo, grita: “Estoy aburrido. Todos los días me humillan”.

El episodio ocurrió frente a clientes y otros colaboradores del establecimiento, lo que generó reacciones y comentarios en redes sociales. Tras la difusión del video, Frisby S.A. BIC emitió un comunicado este 24 de enero en el que se refirió a la situación registrada en el punto de venta de Ibagué.

En el pronunciamiento, la empresa indicó que tuvo conocimiento del caso a partir de la circulación del material audiovisual y que consideró necesario aclarar su posición frente a lo sucedido.

“Ante la circulación de un video en redes sociales en el que se observa a un colaborador manifestando su inconformidad en un punto de venta de Ibagué, consideramos importante pronunciarnos con claridad y responsabilidad”, señaló la entidad. Asimismo, aseguró que cumple con la normativa laboral vigente y con sus propios lineamientos internos.

“En Frisby S.A. BIC cumplimos estrictamente con la legislación laboral vigente, los lineamientos del Gobierno Nacional y nuestros protocolos internos orientados a la protección, el respeto y la dignidad de las personas”, indicó.

La compañía también informó que, una vez conocida la situación, se activaron los procedimientos correspondientes. “Una vez conocida la situación, nuestro equipo de Gestión Humana y Bienestar activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, brindando el acompañamiento y la atención necesarios tanto al colaborador involucrado como al equipo del punto de venta”, precisó.

Finalmente, Frisby señaló que cuenta con canales formales para atender este tipo de situaciones y reiteró su disposición para gestionar los casos que puedan afectar el entorno laboral de sus colaboradores, indicando que continuará actuando bajo principios de transparencia y responsabilidad.