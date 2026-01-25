Los usuarios de la Nueva EPS están cansados de los problemas en la atención de esa entidad prestadora del servicio de salud, la más grande del país que cuenta con un total de 11,7 millones de afiliados.

Es tal la espera que las organizaciones de pacientes convocaron a una movilización digital para hacerle llegar al Gobierno nacional los casos de las personas que están en riesgo de perder su vida por las demoras en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas y los tratamientos interrumpidos.

Los usuarios se tomarán las redes sociales este domingo 25 de enero con las etiquetas #LosPacientesTambiénLloran, #Mueren Pacientes y #SoyTrabajadordeSalud para hacerse escuchar sobre el calvario que viven diariamente.

Liquidar las EPS, como lo propuso Petro, es un “desmantelamiento muy riesgoso del sistema de salud”

Ese es el caso de Yuliliet Llaugert, una profesional de la salud afiliada a Nueva EPS que no recibe los dos medicamentos de alto costo que debe tomar a diario para tratar la hipertensión pulmonar severa e insuficiencia cardiaca que padece. La última vez que le entregaron su receta médica fue en septiembre de 2025, con fármacos para tres meses, por lo que ahora suma más de seis semanas sin tener control de su enfermedad.

“Esta inconsistencia en la entrega de medicamentos hizo que me tuvieran que hospitalizar. Es muy peligroso dejar de tomarlo porque se aumenta la presión pulmonar, deben hacerme control cada mes, pero la última que me asignaron fue en el mes de septiembre. Esto es algo muy serio. No nos podemos quedar callados porque la vida nuestra es la que acorta cuando los medicamentos faltan”, advirtió Yuliliet.

Gustavo Petro amenaza con liquidar las EPS intervenidas: “Son un barril sin fondo”

La rutina de vida de Yuliliet cambió con los problemas de atención para su enfermedad: ya no puede hacer las tareas básicas de la casa, tampoco presentarse todos los días en su lugar de trabajo, en ocasiones depende de máquinas de oxígeno para respirar y cada semana debe desplazarse hasta la Nueva EPS para intentar que le entreguen sus medicinas. No lo ha conseguido.

La organización Pacientes Colombia ha dado conocer decenas de casos de afiliados a Nueva EPS que están sin acceso al derecho a la salud y a quienes la Superintendencia de Salud no les ha tramitado sus solicitudes para conseguir atención por esa vía.

Nueva EPS incumple plan de contingencia para entregar medicamentos; Procuraduría le vuelve a jalar las orejas

Samuel Ceballos es otro de los afectados. Él vive en Manizales y es un menor de edad que necesita seguimiento médico por gastroenterología, cardiología y neumología pediátrica y otras especialidades, pero no ha logrado acceder a esas atenciones, tampoco a la entrega de pañales y medicamentos como el salbutamol, bromuro de ipratropio y furosemida, entre otros.

La Nueva EPS reconoció que su operación está en riesgo porque sus cuentas bancarias están embargadas, producto de los procesos judiciales que han emprendido en su contra 95 IPS del país, la mayoría de estas de carácter privado, que se cansaron de la falta de pago de la entidad.

“Lo que estamos viendo como usuarios con la situación de la Entidad promotora de salud Nueva EPS es que los pacientes están llegando al sistema cuando ya se encuentran gravemente deteriorados. No porque no hayan buscado atención, sino porque esta no llegó a tiempo. Llegan cuando quedan pocos caminos para salvar sus vidas”, alertó la presidenta de la Fundación Ayúdanos a Respirar, Dina Grajales.

Los pacientes viven ese difícil panorama en un escenario en el que el cálculo de la UPC para este año no incluyó el porcentaje real del incremento del salario mínimo y mientras el presidente Gustavo Petro amenaza con liquidar las EPS.