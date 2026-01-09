Procuraduría pidió a Nueva EPS medidas urgentes para garantizar atención a los usuarios

La Procuraduría General de la Nación pidió este viernes, 9 de enero, a la Nueva EPS adoptar medidas urgentes para garantizar la atención oportuna e integral de los usuarios, tras el incremento de quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio.

El llamado incluye la implementación inmediata de un plan de contingencia, con énfasis en la problemática asociada a la disponibilidad y entrega de medicamentos.

La solicitud fue reiterada durante una mesa de seguimiento adelantada el 8 de enero de 2026, en la que la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social requirió a los funcionarios de la entidad continuar trabajando en el modelo de ajuste estructural y en la definición de alternativas de solución frente a la disponibilidad y suficiencia de los recursos.

Según informó el Ministerio Público, estas acciones buscan atender las dificultades identificadas en la atención a los afiliados y prevenir afectaciones al derecho fundamental a la salud.

En ese contexto, la Procuraduría señaló la necesidad de avanzar en medidas que permitan estabilizar la prestación del servicio y asegurar el acceso efectivo a tratamientos y medicamentos.

Adicionalmente, la entidad indicó que adelanta acciones conjuntas para el manejo de los embargos y la atención de la población perteneciente a cohortes de alto costo.

Estas actuaciones se desarrollan a partir de la información recolectada durante la visita administrativa realizada en junio de 2025 y de las mesas de seguimiento mensuales, en las que se consolida y actualiza información de carácter técnico, jurídico y financiero.

De la misma manera, la autoridad disciplinaria solicitó a la Nueva EPS la adopción de un plan de choque orientado a la atención de pacientes de alto costo, pacientes críticos, personas con VIH y con enfermedades huérfanas.

La Procuraduría señaló que hará seguimiento a las medidas adoptadas, con el fin de verificar su implementación y el impacto en la atención de los usuarios del sistema de salud.