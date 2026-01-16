Nueva EPS incumple plan de contingencia para entregar medicamentos; Procuraduría le vuelve a jalar las orejas

La crisis en la Nueva EPS parece no tener fin y a la Procuraduría General de la Nación le tocó volverle a llamar la atención por el estrepitoso aumento de quejas de usuarios que han venido denunciando falta de distribución y dispensación de medicamentos en todo el país.

Esta vez el llamado de atención llegó con un mensaje urgente para que la entidad promotora de salud tome medidas inmediatas, contundentes y responda por el plan conocido como Estrategia de Atención en Contingencia por Transición de Gestor Farmacéutico ante el calvario que han tenido que vivir los pacientes para conseguir medicamentos.

Sede de la Procuraduría General de la Nación. Foto: Procuraduría

El nuevo jalón de orejas tendría como objetivo garantizar la entrega rápida de las medicinas para los ciudadanos afiliados a la Nueva EPS, pues tras una exhaustiva revisión de la Procuraduría al plan de contingencia, se evidenció que la estrategia no estaba funcionando y, a la final, los afectados se están quedando sin esos fármacos.

La Procuraduría le hizo un llamado a los funcionarios de esa EPS para que efectúen ajustes urgentes a esa estrategia con acciones en cada uno de los departamentos donde opera y a la población afectada, así como a la especificación del modelo de atención, la matriz de riesgos, entre otras situaciones que estarían dificultando la prestación del servicio.

"Además, pacientes diagnosticados con hemofilia no recibimos la correspondiente atención integral, a pesar de que la ley así lo establece", expresó el médico pediatra, Manuel Santiago Ordóñez. Médicos han denunciado que la Nueva EPS tendría escasez hasta en medicamentos para tratar enfermedades complejas. Foto: Suministradas

La delegada para Asuntos Civiles del Trabajo terminó pidiéndole a los funcionarios de la Nueva EPS que informen los avances y el soporte de las tareas que tienen preparadas para poner en marcha ese plan que realmente permita enfrentar la crisis y entregar de manera efectiva los medicamentos a los usuarios.

Esta no es la primera vez que la Procuraduría le llama la atención a esa entidad de salud, teniendo en cuenta que el pasado 9 de enero alertaron graves fallas en la atención oportuna e integral de los usuarios, haciendo énfasis, nuevamente, en la problemática que se ha ocasionado por la disponibilidad y entrega de medicamentos.

Lo particular es que esa situación se conoció justo un día después de que la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles adelantó una mesa de seguimiento sobre el modelo de ajuste estructural y las alternativas que se plantearon frente a la complejidad que ha causado la falta de disponibilidad y suficiencia de los recursos.

Mientras tanto, ya se ha vuelto paisaje que a las afueras de las instalaciones de la Nueva EPS se evidencien enormes filas de personas que claman por conseguir un medicamento para tratar su enfermedad.