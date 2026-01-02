Pacientes de Nueva EPS sufren otro golpe: Medicarte se suma a Colsubsidio y también suspende la entrega de medicamentos

Pacientes Colombia, una de las organizaciones defensoras de los derechos de los ciudadanos ante el sistema de salud, compartió una noticia devastadora para los millones de usuarios de la Nueva EPS.

A partir del primero de enero, Medicarte tampoco les entregará medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS.

En un trino, la organización reveló la comunicación de la empresa a los pacientes. “Desde Medicarte S.A.S., siempre hemos concebido nuestra labor como un compromiso genuino con la vida, el cuidado y la dignidad de cada uno de nuestros pacientes”, comienza la misiva.

Dramática advertencia sobre la Nueva EPS: “Tiene un riesgo muy alto de desaparecer” y eso colapsaría el sistema. Estos son los detalles

En la carta, la empresa advierte que los problemas de pagos vienen de tiempo atrás. “En febrero de 2025 informamos a Nueva EPS acerca de la finalización de la relación contractual; después de realizar varios aplazamientos, debemos comunicar que Medicarte S.A.S. realizará la atención de pacientes afiliados a dicha entidad hasta el día 31 de diciembre de 2025. De este modo, a partir del primero de enero de 2026, las consultas, aplicaciones y dispensación de medicamentos, así como demás servicios prestados por Medicarte, serán provistos por el nuevo prestador que su EPS designe. Para mayor información les solicitamos comunicarse con Nueva EPS”, asegura la compañía.

El retiro de Colsubsidio

La Caja de Compensación también anunció que dejará de dispensar los medicamentos este 2026 a la Nueva EPS. Como se sabe, la entidad encabeza los listados de deudores no solo a las empresas encargadas de entregar los medicamentos, sino también a los hospitales del país.

Para solventar la crisis con los usuarios, la Nueva EPS anunció la activación inmediata de un plan de contingencia. La entidad confirmó que la dispensación será asumida por una nueva red de gestores farmacéuticos integrada por Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas, operadores que tendrán a su cargo la entrega de medicamentos en 11 departamentos donde Colsubsidio prestaba el servicio.

Salud Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a usuarios de la Nueva EPS. Foto: Redes sociales

En una reciente entrevista con SEMANA, el exministro de Salud, Augusto Galán, quien dirige hoy el programa de Así Vamos en Salud, advirtió de la situación tan crítica que vive esta EPS.

"La Nueva EPS tiene un riesgo muy alto de desaparecer. Puede llegar el día en que no pueda pagar lo que debe. Se mantiene viva porque recibe un flujo constante de giros de entre 1,8 y 2 billones de pesos mensuales. Pero las facturas de los prestadores superan ese valor. No me atrevo a dar cifras porque no hay reportes oficiales. Si la EPS no logra equilibrar sus ingresos con sus gastos, será muy difícil que subsista", dijo Galán.

Nueva EPS mueve fichas tras la salida de Colsubsidio y promete continuidad en la entrega de medicamentos

Galán aseguró que el colapso de la Nueva EPS generaría un daño enorme a todo el sistema si se tiene en cuenta el número de afiliados que tiene, que son cerca de 11 millones de colombianos: “Liquidar una EPS es una decisión de sus administradores y de la Supersalud. La operación podría mantenerse, pero a costa de atender muy mal a la población, en una entidad con casi 12 millones de afiliados. Llegará un punto en que la situación sea insostenible. No sé si hoy exista la posibilidad de inyectarle capital, no lo veo claro. Están en una recomposición accionaria en la que el Gobierno nacional quedaría como socio mayoritario y tendría que poner más recursos. Pero debo decir que la liquidación de la Nueva EPS generaría un problema sistémico inmenso".

“¿A dónde van a trasladar esos 11 a 12 millones de afiliados en un sistema donde todas las EPS tienen problemas financieros? Además, están los prestadores de servicios de salud que tienen contratos y facturas pendientes con la Nueva EPS. ¿Quién va a pagarles y en cuánto tiempo? Eso quebraría a muchas instituciones. De hecho, ya hay algunas al borde del colapso. Si no les pagan, simplemente tendrán que cerrar. Esa experiencia ya la vivimos con el antiguo Seguro Social", concluyó.