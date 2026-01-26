Valle del Cauca

Video revela cómo fue el homicidio de un hombre dentro de restaurante en El Peñón, oeste de Cali: fueron cinco sicarios

De acuerdo con la secuencia captada por las cámaras del lugar, la víctima se encontraba sentada en una mesa del restaurante en compañía de al menos tres familiares.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 1:27 p. m.
Momento del crimen en el restaurante del barrio El Peñón.
Momento del crimen en el restaurante del barrio El Peñón. Foto: Capturas de pantalla

La difusión de un video de seguridad permitió conocer nuevos detalles sobre el homicidio de un hombre ocurrido al interior de un establecimiento comercial en el barrio El Peñón, uno de los sectores gastronómicos más concurridos del oeste de Cali. Las imágenes hacen parte del material probatorio que analizan las autoridades judiciales para esclarecer el crimen.

De acuerdo con la secuencia captada por las cámaras del lugar, la víctima se encontraba sentada en una mesa del restaurante en compañía de al menos tres familiares, en una escena que transcurría con normalidad. En ese momento, un hombre vestido con camiseta naranja y gorra se acerca a la mesa y sostiene una breve conversación con él, sin que inicialmente se evidencie una confrontación directa.

Asesinan en Cali a Diego Mazabel, reconocido ‘wedding planner’ y promotor de eventos: todo ocurrió en un aparente intento de robo

Minutos después, el mismo sujeto se retira del lugar y regresa acompañado de otras tres personas. Es en ese momento cuando la situación se torna violenta. Uno de los hombres saca un arma de fuego y se produce un forcejeo dentro del establecimiento, mientras los familiares de la víctima intentan refugiarse o huir del sitio ante el pánico generado.

Las imágenes muestran que la víctima opone resistencia y trata de evitar el ataque, pero finalmente es sacada a la fuerza del restaurante. Según información preliminar de las autoridades, el hombre recibió varios impactos de arma de fuego que le causaron la muerte en el exterior del establecimiento, ante la mirada atónita de quienes se encontraban en el lugar.

Tras los disparos, los responsables del ataque huyeron, lo que generó una rápida reacción policial luego de que ciudadanos alertaran a la línea de emergencias. Uniformados de la Policía Metropolitana de Cali desplegaron un operativo en la zona que permitió la captura de cinco personas presuntamente implicadas en los hechos.

Según la Policía Metropolitana de Cali, los capturados cuentan con anotaciones por hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas
Según la Policía Metropolitana de Cali, los capturados cuentan con anotaciones por hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas Foto: Policía Metropolitana de Cali

Desde la institución se indicó que “los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por su presunta participación en este homicidio”, mientras se adelantan las audiencias preliminares. De manera paralela, se revisan otros registros de cámaras del sector y se recopilan testimonios de testigos.

El caso ha generado preocupación entre residentes y comerciantes del barrio El Peñón, quienes reiteraron su llamado a reforzar la seguridad en una zona caracterizada por la alta afluencia de ciudadanos, especialmente en horas de la noche y fines de semana.

Las autoridades judiciales continúan con la investigación para establecer los móviles del crimen, determinar si existía una relación previa entre la víctima y sus agresores, y definir las responsabilidades penales correspondientes en este hecho violento ocurrido en el oeste de Cali.

