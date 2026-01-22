Él era Diego Mazabel, reconocido empresario que fue asesinado en Cali

Diego Fernando Mazabel, de aproximadamente 45 años, era una de las figuras más visibles del sector de producción de eventos sociales en Cali. Su asesinato, ocurrido en el barrio El Ingenio, al sur de la ciudad, generó consternación entre empresarios, proveedores y clientes que lo reconocían como un referente en la organización de bodas y celebraciones privadas.

Mazabel se consolidó en el mundo de los eventos como wedding planner y como creador del proyecto Cali Celebra, iniciativa con la que logró posicionarse en el mercado local gracias a montajes caracterizados por el detalle, la planeación logística y una apuesta estética que lo diferenció dentro del gremio.

“Era un profesional meticuloso, muy comprometido con cada evento que asumía”, señalaron colegas que trabajaron con él durante varios años.

Su nombre era habitual en el circuito de celebraciones sociales de alto nivel en la capital del Valle del Cauca. Proveedores y clientes lo describían como un empresario cercano, con facilidad para coordinar equipos y resolver imprevistos. En el sector se le reconocía por su capacidad de convertir celebraciones privadas en eventos de gran impacto, lo que le permitió sostener una trayectoria estable y reconocida.

En el plano personal, Mazabel mantenía una presencia activa en redes sociales, donde compartía momentos de su trabajo y de su vida familiar. Era padre de dos hijos adolescentes, a quienes soñaba enviar a estudiar al extranjero. Días antes de su muerte había hecho público su compromiso matrimonial. En uno de sus mensajes expresó que atravesaba “uno de los momentos más felices” de su vida, anuncio que fue replicado y celebrado por amigos y seguidores.

El asesinato ocurrió cuando la víctima caminaba por una vía del barrio El Ingenio y hablaba por teléfono celular. De acuerdo con información preliminar de las autoridades y registros de cámaras de seguridad, fue abordado por un hombre armado que se movilizaba en motocicleta, quien presuntamente intentó despojarlo de sus pertenencias.

Durante el hecho, Mazabel recibió varios impactos de arma de fuego que le causaron la muerte en el lugar.

Tras el crimen, la Policía Metropolitana de Cali conformó un equipo especial para adelantar las investigaciones. Las autoridades confirmaron la revisión de videos de seguridad y la recolección de testimonios. El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar al responsable.

“Estamos ofreciendo una recompensa importante para dar con el autor de este homicidio”, indicó el funcionario.

Extracto del video en que es abordado Diego Mazabel por el criminal que le quitó la vida. Foto: cortesía

El caso sigue en investigación mientras familiares, amigos y miembros del sector de eventos exigen resultados. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que entregue información de manera confidencial que contribuya al esclarecimiento del crimen.