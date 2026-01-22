Asesinan en Cali a Diego Mazabel, reconocido ‘wedding planner’ y promotor de eventos: todo ocurrió en un aparente intento de robo

Consternación y rechazo ha generado en Cali el asesinato de Diego Fernando Mazabel, reconocido creador y productor de eventos, ocurrido en las últimas horas en el barrio El Ingenio, al sur de la ciudad, en medio de lo que sería un presunto intento de hurto.

Mazabel, de aproximadamente 45 años de edad, era ampliamente conocido en el sector de eventos y celebraciones por ser el creador del proyecto Cali Celebra y por su trayectoria como wedding planner, actividad con la que se ganó el reconocimiento de colegas, proveedores y clientes en la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, la víctima fue abordada por un sujeto armado que habría intentado despojarlo de sus pertenencias. Durante el ataque, Diego Fernando Mazabel recibió varios impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos.

Extracto del video en que es abordado Diego Mazabel por el criminal que le quitó la vida. Foto: cortesía

El crimen ha causado mayor impacto luego de que se conociera que, apenas tres días antes, Mazabel había anunciado públicamente su compromiso matrimonial. En sus redes sociales compartió un mensaje en el que expresaba su gratitud y fe, señalando que se preparaba para iniciar una nueva etapa de su vida junto a su pareja.

Tras el homicidio, unidades de la Policía Metropolitana de Cali hicieron presencia en el sector, acordonaron la zona y activaron el protocolo judicial correspondiente. Las autoridades informaron que “se adelantan labores investigativas para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables”, mientras se revisan cámaras de seguridad del sector y se recopilan testimonios de testigos.

El asesinato de Diego Fernando Mazabel ha generado múltiples reacciones de rechazo por parte de ciudadanos y del gremio de eventos. La víctima era padre de dos hijos de aproximadamente 16 y 14 años, con quienes tenía planes de ir a vivir en el extranjero para que ellos estudiaran sus carreras profesionales.