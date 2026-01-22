Valle del Cauca

Asesinan en Cali a Diego Mazabel, reconocido ‘wedding planner’ y promotor de eventos: todo ocurrió en un aparente intento de robo

El crimen ha causado mayor impacto luego de que se conociera que, apenas tres días antes, Mazabel había anunciado públicamente su compromiso matrimonial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 10:47 a. m.
Diego Mazabel, reconocido promotor de eventos, asesinado en Cali.
Diego Mazabel, reconocido promotor de eventos, asesinado en Cali. Foto: cortesía

Consternación y rechazo ha generado en Cali el asesinato de Diego Fernando Mazabel, reconocido creador y productor de eventos, ocurrido en las últimas horas en el barrio El Ingenio, al sur de la ciudad, en medio de lo que sería un presunto intento de hurto.

Mazabel, de aproximadamente 45 años de edad, era ampliamente conocido en el sector de eventos y celebraciones por ser el creador del proyecto Cali Celebra y por su trayectoria como wedding planner, actividad con la que se ganó el reconocimiento de colegas, proveedores y clientes en la capital del Valle del Cauca.

La millonaria recompensa para quien entregue información sobre sitios donde alquilen armas o las fabriquen en Cali

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, la víctima fue abordada por un sujeto armado que habría intentado despojarlo de sus pertenencias. Durante el ataque, Diego Fernando Mazabel recibió varios impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos.

Extracto del video en que es abordado Diego Mazabel por el criminal que le quitó la vida.
Extracto del video en que es abordado Diego Mazabel por el criminal que le quitó la vida. Foto: cortesía

El crimen ha causado mayor impacto luego de que se conociera que, apenas tres días antes, Mazabel había anunciado públicamente su compromiso matrimonial. En sus redes sociales compartió un mensaje en el que expresaba su gratitud y fe, señalando que se preparaba para iniciar una nueva etapa de su vida junto a su pareja.

Cali

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Cali

Invima advierte que hay un alimento envenenado en varios países, ¿Colombia está en alerta?

Cali

Policía terminó herido por detonación de vehículo cargado con explosivos en El Plateado, Cauca

Cali

Terror en el Cauca: explota carro lleno de explosivos cerca de un colegio en El Plateado

Cali

Valle del Cauca se planta ante el Gobierno: Dilian Francisca Toro defenderá las rentas del departamento por alza del impoconsumo

Cali

Tres capturados por hurto agravado tras allanamientos contra bandas de robo de celulares en Pasto

Cali

Así fue asesinada una mujer en plena galería de Santa Elena de Cali: hubo disparos y pánico

Finanzas

Vacantes en Cali: cientos de ofertas activas para aplicar hoy

Finanzas

Ofertas de empleo en Cali: empresas abren nuevos procesos de selección

Cali

La millonaria recompensa para quien entregue información sobre sitios donde alquilen armas o las fabriquen en Cali

Tras el homicidio, unidades de la Policía Metropolitana de Cali hicieron presencia en el sector, acordonaron la zona y activaron el protocolo judicial correspondiente. Las autoridades informaron que “se adelantan labores investigativas para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables”, mientras se revisan cámaras de seguridad del sector y se recopilan testimonios de testigos.

El asesinato de Diego Fernando Mazabel ha generado múltiples reacciones de rechazo por parte de ciudadanos y del gremio de eventos. La víctima era padre de dos hijos de aproximadamente 16 y 14 años, con quienes tenía planes de ir a vivir en el extranjero para que ellos estudiaran sus carreras profesionales.

Más de Cali

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Diego Mazabel, reconocido promotor de eventos, asesinado en Cali

Asesinan en Cali a Diego Mazabel, reconocido ‘wedding planner’ y promotor de eventos: todo ocurrió en un aparente intento de robo

El Invima lanzó la alerta a través de un comunicado.

Invima advierte que hay un alimento envenenado en varios países, ¿Colombia está en alerta?

Policía Nacional

Policía terminó herido por detonación de vehículo cargado con explosivos en El Plateado, Cauca

Carro con explosivos en el Cauca.

Terror en el Cauca: explota carro lleno de explosivos cerca de un colegio en El Plateado

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Valle del Cauca se planta ante el Gobierno: Dilian Francisca Toro defenderá las rentas del departamento por alza del impoconsumo

Banda que robaba celulares en Pasto

Tres capturados por hurto agravado tras allanamientos contra bandas de robo de celulares en Pasto

Hubo una gran presencia institucional en la Galería Santa Elena.

Así fue asesinada una mujer en plena galería de Santa Elena de Cali: hubo disparos y pánico

Más de 300 negocios verdes participan en la Semana de la Biodiversidad en Cali

La millonaria recompensa para quien entregue información sobre sitios donde alquilen armas o las fabriquen en Cali

Regulación de agentes de tránsito en la zona cercana a Univalle.

Secretario de Movilidad de Cali propone bajar el costo de las multas de tránsito en Colombia: “Golpea con más fuerza a quienes menos tienen”

Noticias Destacadas