Cali

La millonaria recompensa para quien entregue información sobre sitios donde alquilen armas o las fabriquen en Cali

El trabajo viene siendo adelantado por la Alcaldía junto con la Policía Metropolitana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

20 de enero de 2026, 6:19 p. m.
Panorámica de Cali.
Panorámica de Cali. Foto: jorgePM - stock.adobe.com

En Cali, Valle del Cauca, las autoridades desplegaron todo un operativo y estrategia de seguridad con el fin de contener los hechos que colocan en jaque la seguridad ciudadana. Este martes, 20 de enero, el alcalde Alejandro Eder dio a conocer detalles del primer consejo de seguridad realizado con las autoridades, donde acordaron la entrega de recompensas.

El dinero será entregado a las personas que entreguen información que permita desmantelar los sitios donde fabrican o alquilan armas de fuego para ataques criminales o hurtos.

“Pedimos de nuevo la colaboración de la ciudadanía para poder atender este reto. Estamos ofreciendo recompensas de hasta 20 millones de pesos para poder ubicar los lugares donde se venden o donde se alquilan armas para los delincuentes que están sembrando esta violencia en nuestra ciudad”, dijo el mandatario.

“Petro le dio la espalda a Cali y al Valle”: Alejandro Eder arremete, con pruebas, contra el Gobierno nacional
Afiche para recompensas en Cali.
Afiche para recompensas en Cali. Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, indicó que desde su administración han trabajado de la mano con la Policía para atacar a las bandas criminales y grupos ilegales.

Cali

Valle del Cauca se planta ante el Gobierno: Dilian Francisca Toro defenderá las rentas del departamento por alza del impoconsumo

Cali

Tres capturados por hurto agravado tras allanamientos contra bandas de robo de celulares en Pasto

Cali

Así fue asesinada una mujer en plena galería de Santa Elena de Cali: hubo disparos y pánico

Cali

Secretario de Movilidad de Cali propone bajar el costo de las multas de tránsito en Colombia: “Golpea con más fuerza a quienes menos tienen”

Cali

Masacre en Padilla, Cauca: al menos cuatro personas fueron asesinadas. Esto se sabe

Cali

2025, el año con menos muertes en accidentes de tránsito durante la última década en Cali: esta es la cifra

Cali

Roban en Jamundí dos tractocamiones tipo niñeras cargados con camionetas de alta gama

Finanzas

Ofertas de empleo en Cali: empresas abren nuevos procesos de selección

Cali

Cali devuelve la rumba a su horario habitual: estas son las nuevas horas para bares, discotecas y licoreras

Cali

“Petro le dio la espalda a Cali y al Valle”: Alejandro Eder arremete, con pruebas, contra el Gobierno nacional

“Nosotros, desde la alcaldía, desde las distintas instituciones de seguridad, estamos comprometidos con la seguridad de los caleños, pero la seguridad la debemos trabajar entre todos. Recuerden este programa de recompensas, para esta información y para otra información también que pueda ser útil para brindar seguridad a nuestra ciudad”, explicó.

Eder también dio a conocer que entregan recompensas para quienes den información y puedan anticipar ataques terroristas.

“Le recuerdo a la ciudadanía también que ofrecemos recompensas por información que nos ayude a prevenir nuevos ataques terroristas en nuestra ciudad. En todo caso, ya arranca este 2026 y la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que estamos trabajando todos los días para que Cali sea una ciudad segura”, finalizó.

Cali devuelve la rumba a su horario habitual: estas son las nuevas horas para bares, discotecas y licoreras

Durante 2025, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali logró incautar 1.327 armas de fuego. Asimismo, de las 6.704 personas capturadas el año pasado, 1.038 fueron por porte ilegal de armas de fuego.

SEMANA conoció que desde la Policía Metropolitana de Cali adelantan controles preventivos en diferentes puntos de la ciudad. Asimismo, los integrantes de las diferentes especialidades avanzan con pesquisas para afectar las finanzas ilegales.

Más de Cali

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Valle del Cauca se planta ante el Gobierno: Dilian Francisca Toro defenderá las rentas del departamento por alza del impoconsumo

Banda que robaba celulares en Pasto

Tres capturados por hurto agravado tras allanamientos contra bandas de robo de celulares en Pasto

Hubo una gran presencia institucional en la Galería Santa Elena.

Así fue asesinada una mujer en plena galería de Santa Elena de Cali: hubo disparos y pánico

Más de 300 negocios verdes participan en la Semana de la Biodiversidad en Cali

La millonaria recompensa para quien entregue información sobre sitios donde alquilen armas o las fabriquen en Cali

Regulación de agentes de tránsito en la zona cercana a Univalle.

Secretario de Movilidad de Cali propone bajar el costo de las multas de tránsito en Colombia: “Golpea con más fuerza a quienes menos tienen”

De acuerdo con la Policía, la agresión a los policías fue denunciada ante la Fiscalía con el fin de capturar a los responsables de esta asonada.

Masacre en Padilla, Cauca: al menos cuatro personas fueron asesinadas. Esto se sabe

Operativos movilidad Cali

2025, el año con menos muertes en accidentes de tránsito durante la última década en Cali: esta es la cifra

Robo de automotor tipo Niñera en Jamundí

Roban en Jamundí dos tractocamiones tipo niñeras cargados con camionetas de alta gama

Captura de Jetse y El Viejo en Palmira

Golpe a la criminalidad en Palmira: capturan a alias Jetse y El Viejo en operativo conjunto de Policía, Fiscalía y Ejército

El sector de La Luna tiene diversos establecimientos como bares y discotecas que se han visto afectadas por los cierres a dos horas antes que los demás locales dedicados a la misma actividad económica.

Cali devuelve la rumba a su horario habitual: estas son las nuevas horas para bares, discotecas y licoreras

Noticias Destacadas