La millonaria recompensa para quien entregue información sobre sitios donde alquilen armas o las fabriquen en Cali

En Cali, Valle del Cauca, las autoridades desplegaron todo un operativo y estrategia de seguridad con el fin de contener los hechos que colocan en jaque la seguridad ciudadana. Este martes, 20 de enero, el alcalde Alejandro Eder dio a conocer detalles del primer consejo de seguridad realizado con las autoridades, donde acordaron la entrega de recompensas.

El dinero será entregado a las personas que entreguen información que permita desmantelar los sitios donde fabrican o alquilan armas de fuego para ataques criminales o hurtos.

“Pedimos de nuevo la colaboración de la ciudadanía para poder atender este reto. Estamos ofreciendo recompensas de hasta 20 millones de pesos para poder ubicar los lugares donde se venden o donde se alquilan armas para los delincuentes que están sembrando esta violencia en nuestra ciudad”, dijo el mandatario.

“Petro le dio la espalda a Cali y al Valle”: Alejandro Eder arremete, con pruebas, contra el Gobierno nacional

Afiche para recompensas en Cali. Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, indicó que desde su administración han trabajado de la mano con la Policía para atacar a las bandas criminales y grupos ilegales.

“Nosotros, desde la alcaldía, desde las distintas instituciones de seguridad, estamos comprometidos con la seguridad de los caleños, pero la seguridad la debemos trabajar entre todos. Recuerden este programa de recompensas, para esta información y para otra información también que pueda ser útil para brindar seguridad a nuestra ciudad”, explicó.

Eder también dio a conocer que entregan recompensas para quienes den información y puedan anticipar ataques terroristas.

“Le recuerdo a la ciudadanía también que ofrecemos recompensas por información que nos ayude a prevenir nuevos ataques terroristas en nuestra ciudad. En todo caso, ya arranca este 2026 y la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que estamos trabajando todos los días para que Cali sea una ciudad segura”, finalizó.

Cali devuelve la rumba a su horario habitual: estas son las nuevas horas para bares, discotecas y licoreras

Durante 2025, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali logró incautar 1.327 armas de fuego. Asimismo, de las 6.704 personas capturadas el año pasado, 1.038 fueron por porte ilegal de armas de fuego.

SEMANA conoció que desde la Policía Metropolitana de Cali adelantan controles preventivos en diferentes puntos de la ciudad. Asimismo, los integrantes de las diferentes especialidades avanzan con pesquisas para afectar las finanzas ilegales.