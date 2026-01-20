Valle del Cauca

Así fue asesinada una mujer en plena galería de Santa Elena de Cali: hubo disparos y pánico

La víctima tenía 21 años y fue atacada en repetidas oportunidades.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 7:29 p. m.
Hubo una gran presencia institucional en la Galería Santa Elena.
Hubo una gran presencia institucional en la Galería Santa Elena. Foto: Cortesía de la Alcaldía de Cali.

Una mujer de 21 años fue asesinada a bala en la madrugada de este martes, 20 de enero, en inmediaciones de la galería de Santa Elena, en el suroriente de Cali. El crimen ocurrió cuando el tradicional centro de abastecimiento comenzaba su jornada habitual y generó conmoción entre comerciantes y transeúntes del sector.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana, el ataque se registró en la carrera 30 con calle 19, uno de los puntos más concurridos de la zona. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones y observar a una mujer tendida en la vía pública.

La víctima fue identificada como Geraldine Londoño, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Primitivo Iglesias. Pese a los esfuerzos del personal médico, la joven falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas provocadas por el arma de fuego.

Según el reporte preliminar, un hombre habría disparado contra la mujer y luego huyó del lugar con la ayuda de otros sujetos. “Se adelantan labores investigativas para establecer las circunstancias exactas del hecho y dar con todos los responsables”, indicó la Policía Metropolitana, que confirmó la captura de un presunto implicado en el homicidio.

Las autoridades judiciales asumieron el caso y continúan recolectando testimonios y material probatorio para esclarecer los móviles del crimen, ocurrido en una de las zonas comerciales más tradicionales de Cali.

Recompensa

En Cali, Valle del Cauca, las autoridades desplegaron todo un operativo y estrategia de seguridad con el fin de contener los hechos que colocan en jaque la seguridad ciudadana. Este martes, 20 de enero, el alcalde Alejandro Eder dio a conocer detalles del primer consejo de seguridad realizado con las autoridades, en el que se acordaron la entrega de recompensas.

Alcaldía de Cali ofreció recompensa para quienes denuncien lugares y personas que guarden y fabriquen armas en la ciudad.
Alcaldía de Cali ofreció recompensa para quienes denuncien lugares y personas que guarden y fabriquen armas en la ciudad. Foto: Foto tomada de video Alcaldía de Cali

El dinero será entregado a las personas que entreguen información que permita desmantelar los sitios donde fabrican o alquilan armas de fuego para ataques criminales o hurtos.

“Pedimos de nuevo la colaboración de la ciudadanía para poder atender este reto. Estamos ofreciendo recompensas de hasta 20 millones de pesos para poder ubicar los lugares donde se venden o donde se alquilan armas para los delincuentes que están sembrando esta violencia en nuestra ciudad”, dijo el mandatario.

