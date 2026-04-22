Bitácora Económica de Fenalco señala desaceleración en el comercio: “El sector ha perdido dinámica”

Fenalco publicó la Bitácora Económica del mes de abril de 2026. La entidad destaca que, aunque las ventas continúan creciendo, el ritmo ya no alcanza los niveles de dos dígitos observados en el año anterior, lo que refleja una pérdida de dinamismo en el sector.

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El informe señala que solo el 34 % de los empresarios logró aumentar su volumen de ventas frente al mismo periodo del año anterior, mientras que un 38 % indicó que estas se mantuvieron estables.

Por otro lado, el 28 % reportó una disminución, cifra que representa un aumento frente al 24 % que manifestó caídas en sus ventas hace un año. Este cambio en la percepción empresarial confirma un entorno menos favorable para el comercio.

Jaime Alberto Cabal en la apertura de "Retail del Futuro 2026"



En el marco de #RDF2026, evento de @fenalcovalle que se realiza en Cali, donde se reúne el sector alrededor de la innovación, la transformación digital y las nuevas dinámicas del consumo, el presidente de FENALCO,… pic.twitter.com/kESpJBGFCq — Fenalco Nacional (@FenalcoNacional) April 22, 2026

“Los comerciantes del clúster de la moda, así como quienes distribuyen utensilios domésticos, mencionaron que en marzo de este año, a diferencia de lo acontecido hace un año, no se registraron grandes dificultades en la logística de mercancías provenientes del continente asiático, lo que se considera un factor muy favorable”, destaca la Bitácora Económica.

Otra parte del informe destaca que un 26 % de los empresarios indicó que sus ventas estuvieron por debajo del 80 % de lo proyectado, mientras que el 40 % se ubicó en un rango entre el 80 % y el 98 %.

Solo el 19 % logró cumplir exactamente sus metas, y apenas un 15 % superó sus expectativas. Estos datos evidencian que la mayoría de los comerciantes enfrenta dificultades para alcanzar los objetivos trazados, lo que limita su capacidad de crecimiento.

“Los datos son contundentes: un 66 % de los empresarios encuestados reportó que sus ventas fueron iguales (38 %) o inferiores (28 %) frente a marzo de 2025; solo un 34 % indicó un aumento, lo que revela un deterioro creciente”, destacó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA-semana

Por último, en el ámbito de las expectativas, solo el 30 % de los empresarios considera que su situación mejorará en los próximos meses, mientras que el 70 % cree que el panorama se mantendrá igual o empeorará.

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“En el trasfondo emerge un factor determinante: la incertidumbre regulatoria. La proliferación de anuncios gubernamentales y nuevas normas ha generado un clima de cautela que lleva a muchos empresarios a congelar decisiones de inversión y operación”, agregó el vocero de los comerciantes.