Andi y Fenalco, ¿puntos de vista distintos sobre mantener alza del salario mínimo en 23,7 %?

La posición que expuso Bruce Mac Máster, presidente de la Andi, con relación a la posibilidad de que el incremento del salario mínimo quede establecido -aún con nuevo decreto transitorio pedido por el Consejo de Estado-, en 23,7 %, no dejó de sorprender.

Durante la negociación del salario mínimo, a finales de 2025, la Andi, en representación del empresariado del sector industrial, había defendido la idea de que el salario mínimo no subiera más del 7 %, como lo sustentaron los empleadores en la mesa de concertación de política salarial que se realizó en ese entonces.

Ahora Mac Master se mostró partidario de que el incremento del salario mínimo se mantenga quieto en donde está y expuso razones de peso.

El Consejo de Estado, tras suspender provisionalmente el decreto que fijó el incremento, pidió que se expidiera uno nuevo, por lo que muchos estaban a la expectativa de si se iba o no a bajar el porcentaje del incremento.

Pues bien, la Andi y Fenalco, que antes estaban del mismo lado, manifestaron sus posiciones y ahora son ligeramente diferentes.

Al término de la reunión tripartita, entre empresarios, sindicatos y gobierno, en relación con el fallo del Consejo de Estado cada uno expuso sus argumentos.

Reunión de la comisión permanente de política salarial. Foto: Ministerio de Trabajo / cortesía

Los argumentos de parte y parte

¿Qué dijeron los dos gremios económicos que se ubican entre los más poderosos del país, en parte, porque agrupan las empresas que más empleo generan y que, por lo tanto, son motores de la economía?.

Mac Máster afirma que lo que está sucediendo con el incremento del salario mínimo y la decisión del Consejo de Estado de suspenderlo es una situación inédita. Pero sería muy complejo que se bajara el ingreso salarial que ya fue aplicado a más de 2.450.000 familias colombianas, contando con los trabajadores que reciben ese salario y los pensionados que tienen esa mesada. “Ya hay unos hechos cumplidos que le generan derechos importantes a los trabajadores, que no deberían ser tocados”, indicó el directivo de la Andi.

Desde la perspectiva de Mac Máster, el sector empresarial debe hacer un esfuerzo para que, más allá de lo que suceda con los decretos que dependerán de la decisión del Consejo de Estado: uno suspendido y el otro aún sin emitir, se mantenga el incremento. “No es solo por lo que pueda pasar en el escenario nacional, sino por lo que pueda suceder al interior de las empresas. Las empresas son muy sensibles a la relación con sus trabajadores”, manifestó.

Por el otro lado, Cabal, que fue uno de los pocos voceros de gremio, de los que participaron en la reunión de la comisión de política salarial, que se opuso al mantenimiento del incremento en 23,7 %, afirmó que estarían en riesgo 600.000 empleos, principalmente de pequeños empresarios que no podrían asumir la carga adicional en la nómina. “Los trabajadores serían los primeros perjudicados y lo ha dicho una entidad tan seria como Fedesarrollo”, recordó el presidente de Fenalco.

Según Cabal, a ellos les preocupan también los más de 11 millones de colombianos informales que ganan menos del salario mínimo. “Nadie está pensando en ellos. Tampoco en los millones de ciudadanos que trabajan por cuenta propia, muchos de los cuales no logran el salario mínimo”, concluyó el directivo de Fenalco.