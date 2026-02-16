SALARIO MÍNIMO

Andi y Fenalco, ¿puntos de vista distintos sobre mantener alza del salario mínimo en 23,7 %?

Cada uno expuso sus argumentaciones. Los comerciantes ven amenaza para 600.000 empleos. Los industriales afirman que sería difícil reversar la medida ya aplicada.

Redacción Economía
16 de febrero de 2026, 5:58 p. m.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto: Foto 1: Álvaro Tavera-Colprensa y Foto 2: Juan Carlos Sierra-Semana

La posición que expuso Bruce Mac Máster, presidente de la Andi, con relación a la posibilidad de que el incremento del salario mínimo quede establecido -aún con nuevo decreto transitorio pedido por el Consejo de Estado-, en 23,7 %, no dejó de sorprender.

Durante la negociación del salario mínimo, a finales de 2025, la Andi, en representación del empresariado del sector industrial, había defendido la idea de que el salario mínimo no subiera más del 7 %, como lo sustentaron los empleadores en la mesa de concertación de política salarial que se realizó en ese entonces.

Ahora Mac Master se mostró partidario de que el incremento del salario mínimo se mantenga quieto en donde está y expuso razones de peso.

El Consejo de Estado, tras suspender provisionalmente el decreto que fijó el incremento, pidió que se expidiera uno nuevo, por lo que muchos estaban a la expectativa de si se iba o no a bajar el porcentaje del incremento.

