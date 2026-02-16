POLÍTICA

Gustavo Petro pedirá explicaciones al magistrado que ordenó la suspensión del decreto del salario mínimo: frase clave no aparece

El mandatario hizo referencia al plazo que dio el Consejo de Estado para subsanar la medida.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 4:15 p. m.
El presidente Gustavo Petro planteó varias dudas sobre la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto del salario mínimo
El presidente Gustavo Petro planteó varias dudas sobre la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto del salario mínimo Foto: AFP

Se siguen conociendo detalles de la alocución que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, el domingo 15 de febrero, en respuesta a la determinación adoptada por el Consejo de Estado sobre el decreto del aumento del salario mínimo.

La semana pasada, el alto tribunal notificó al país la decisión de suspender de manera provisional el decreto sobre el incremento del “salario mínimo vital”, al exhortar al Gobierno a sustentar con mayor rigurosidad el 23 % en un plazo de ocho días.

¿El Gobierno podría llevarse los ahorros que tienen los colombianos en los bancos? Gustavo Petro despejó las dudas

No obstante, en esa intervención el mandatario colombiano anunció que pedirá explicaciones al magistrado Juan Camilo Morales, del Consejo de Estado, por suspender el decreto.

La duda del jefe de Estado parte de que, según él, no aparece una frase clave en el auto que argumenta la suspensión, en la que se hace mención a una sentencia de la Corte Constitucional.

“Vamos a aclarar esto con el magistrado. Eso hace que de los ocho días —plazo que tiene el Gobierno para expedir el nuevo decreto— se tenga que usar más días para que él nos explique por qué esta frase de carácter prevalente no está en su auto”, afirmó el presidente Gustavo Petro.

A renglón seguido, en un mensaje publicado en su cuenta personal de X, el presidente Petro afirmó que sería una “estupidez nacional” bajar el porcentaje del salario mínimo que empezó a regir para la vigencia 2026.

“Dato importante: aún con una inflación del 6,4 % como pronostica el Banrepública, el crecimiento de los salarios sería el más grande de la historia y marcaría un cambio hacia mayor producción nacional y, por esta vía, mayor riqueza y aumento de la productividad”, expresó el mandatario colombiano.

Y concluyó: “Sería una estupidez nacional rebajar el salario vital. Escucharemos a los grandes empresarios del país”.

Entre tanto, Petro también indicó en la alocución: “Voy a aceptar tener un decreto transitorio, vamos a aclarar la situación con el magistrado, pero el tiempo será mayor a los ocho días, ya que pediremos unas aclaraciones”.

“Deje de engañar”: el mensaje del presidente Gustavo Petro que desató una ola de reacciones en las redes sociales

“El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y entregaremos toda la información al magistrado. No nos equivocamos, pero puede modificarse el porcentaje con base en las realidades económicas”, reiteró el jefe de Estado.

Noticias Destacadas