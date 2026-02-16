“Deje de engañar”: el mensaje del presidente Gustavo Petro que desató una ola de reacciones en las redes sociales

Un reciente mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta personal de X, generó una aguda reacción en las plataformas digitales.

En el mensaje, el jefe de Estado nuevamente hizo mención a la hidroeléctrica de Urrá, en medio de una crisis climática que ha dejado a su paso inundaciones en Córdoba y Sucre.

Gustavo Petro ahora habla del “salario mínimo móvil”. ¿Qué significa? ¿Puede subir? ¿Puede bajar? esto dijo el primer mandatario

“Las alertas se disparan, comienzan los efectos de la tercera ola del frente ártico frío, nunca antes visto”, afirmó Petro.

Y recalcó: “Las ganancias extraordinarias que hizo Urrá en el mes de diciembre y enero, especulando con la falsa escasez del gas, ahora se reparten entre políticos de la oposición, buscando comprar votos de los que están con el agua al cuello”.

“Esas ganancias especulativas deben ser devueltas para atender el desastre que provocaron. Será muy grande”, insistió el jefe de Estado en esa plataforma digital.

Pero los cuestionamientos no se hicieron esperar; fue el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien le pasó una fuerte factura a Gustavo Petro.

“Deje de engañar incautos, presidente. Urrá es pública y su Gobierno nombró a la junta directiva que nombró al presidente, así que si hubo irregularidades o especulación, la responsabilidad recae en su Gobierno. Deje la charlatanería y las narrativas de odio y lleve soluciones”, anotó en el mensaje.

Inclusive, un usuario cuestionó a la inteligencia artificial de X, Grok, sobre qué porcentaje del Estado es la empresa y quién se beneficia de sus ganancias.

A esto respondió: “La empresa Urrá S.A. E.S.P. es propiedad en un 99.98 % del Estado colombiano, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El 0.02 % restante se distribuye en participaciones menores entre departamentos, municipios y entidades como cámaras de comercio”.

“Las ganancias benefician principalmente al Estado, como accionista mayoritario, aunque se reparten como dividendos según la estructura accionaria. Fuentes: sitio oficial de U\Services”, insistió.

Finalmente, otro usuario de X anotó sobre el mensaje que publicó el mandatario: “Presidente, gobernar no es reescribir la historia. Es responder por lo que se administra. Con usted, cada dificultad encuentra un antagonista estructural: los terratenientes, las élites, el modelo económico, el pasado neoliberal. Siempre hay un responsable histórico listo para explicar lo que su mediocre gestión no resuelve. Es una estrategia políticamente rentable en año preelectoral, pero profundamente riesgosa para un país que necesita estabilidad energética y reglas claras”.