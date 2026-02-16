Política

¿El Gobierno podría llevarse los ahorros que tienen los colombianos en los bancos? Gustavo Petro despejó las dudas

La propuesta del Gobierno se desprendió de la declaratoria de una emergencia económica.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 3:09 p. m.
Sigue creciendo el debate por el decreto que prepara el Gobierno sobre inversiones forzosas.
El anuncio que hizo el Gobierno nacional de un decreto sobre inversiones forzosas a la banca, en el marco de la declaratoria de emergencia económica para atender la emergencia ambiental que ha dejado a su paso varias inundaciones en Córdoba y Sucre, generó una advertencia.

La cual lanzó el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, al expresar los alcances que puede traer consigo una medida como la de las inversiones forzosas.

El directivo manifestó que no se trataría de un castigo a los bancos, ya que la carga estaría enfocada, al parecer, para los ahorradores: “Una inversión forzosa no es un castigo a los bancos, no es que se les lleve plata a los bancos. La inversión forzosa es para los ahorradores. Parte de los ahorros de los colombianos se los llevaría el Gobierno nacional y los usaría con los criterios que determine”.

“En lo corrido de este siglo, mecanismos similares de inversiones forzosas se aplicaron en países como Venezuela y Bolivia, pero hoy son instrumentos casi en desuso en la región”, expresó Malagón en diálogo con La FM.

Política

Política

Política

Política

Política

Política

Política

El Debate

Confidenciales

Política

Esa alerta llamó la atención del presidente de la República, Gustavo Petro, quien por medio de su cuenta personal de X, habló directamente sobre ese tema: “Esta información no es cierta por parte del señor Malagón, presidente de Asobancaria. Al ahorro de los depositantes no les pasa nada por el hecho de estar en la banca privada o en la pública. Casi por la tasa de intermediación no están remunerados”.

“Es en la banca pública donde, si se decide bajar la tasa de intermediación, se podría remunerar mejor al ahorrador. Por eso no cesa de desplazarse el ahorrador pensional de los fondos privados hacia Colpensiones”, agregó el mandatario colombiano.

Y avanzó en el mensaje: “Tanto la banca privada como la pública usan los depósitos de los ahorradores en créditos, solo que la banca privada lo entrega en crédito de consumo para clase media y alta, mientras la banca pública debe destinarlos a la producción de la pequeña empresa campesina, pequeña y mediana, cosa que no hace la banca privada”.

“La banca privada no está asignando los recursos de manera eficiente a la economía; genera desigualdad social y atraso económico; la banca pública puede mejorar la productividad y ayudar a generar riqueza real en favor de toda la sociedad. Por eso he invitado a la banca privada a hacer un cambio, pero está por verse”, concluyó el saliente jefe de Estado.

Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca tienen bloqueado el Ministerio de Educación.

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

De izquierda a derecha: Camilo Enciso y Armando Benedetti.

Candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, Andrés Gaviria.

Petro ha sido un presidente que más ha usado la figura de la emergencia económica.

Petro en X

Fajardo y Pinzón

Las comunidades llegaron a la sede de la Universidad Nacional en Bogotá.

