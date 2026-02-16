“Sería una estupidez nacional”: Gustavo Petro encendió el debate por el decreto del aumento del salario mínimo

En medio del debate que se revivió en el país sobre el aumento del salario mínimo, el cual decretó el presidente Gustavo Petro al finalizar el 2025 ubicándolo en un 23 %, el mandatario encendió la discusión con un mensaje en su cuenta personal de X.

En la publicación, el jefe de Estado puso las cartas sobre la mesa frente a la intención que tiene su administración de no bajar el porcentaje del incremento del salario mínimo, luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional ese decreto.

Gustavo Petro ahora habla del “salario mínimo móvil”. ¿Qué significa? ¿Puede subir? ¿Puede bajar? esto dijo el primer mandatario

En ese sentido, Petro lanzó una frase que llamó la atención: “Sería una estupidez nacional rebajar el salario vital”.

“Dato importante: aún con una inflación del 6,4 %, como pronostica el Banrepública, el crecimiento de los salarios sería el más grande de la historia y marcaría un cambio hacia mayor producción nacional y, por esta vía, mayor riqueza y aumento de la productividad”, dijo el mandatario colombiano.

Sería una estupidez nacional rebajar el salario vital. Escucharemos a los grandes empresarios del país”, afirmó el mandatario.

No obstante, con la alocución presidencial que realizó Gustavo Petro el domingo 15 de febrero, le respondió al Consejo de Estado señalando que el aumento del salario mínimo vital se “mantiene”.

“Voy a aceptar tener un decreto transitorio, vamos a aclarar la situación con el magistrado, pero el tiempo será mayor a los ocho días, ya que pediremos unas aclaraciones”, expresó el jefe de Estado en la declaración que se transmitió en vivo.

Y avanzó en su intervención: “El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y entregaremos toda la información al magistrado. No nos equivocamos, pero puede modificarse el porcentaje con base en las realidades económicas”.

Sumado a ello, en la alocución confirmó que convocó a una reunión con los sectores que tienen que ver con el salario mínimo: “He convocado para este lunes una reunión con la comisión de concertación, le he pedido al empresariado y al movimiento sindical para aprovechar esta reunión y abrir el diálogo”.

“Deje de engañar”: el mensaje del presidente Gustavo Petro que desató una ola de reacciones en las redes sociales

Por último, el Consejo de Estado le dio un plazo de ocho días al Gobierno Nacional para sustentar la medida que fijó el salario mínimo en un 23 %.