Cambian los hábitos de consumo de dulces y antojos en Colombia; eso dicen las tendencias del mercado

El placer al comer en Colombia, conocido como indulgencia, cambia en sus dinámicas de consumo. Antes se asociaba a productos de sabores intensos y listas extensas de ingredientes; hoy cede espacio a decisiones más informadas.

Consumidores revisan etiquetas y comparan ingredientes, con mayor atención a la transparencia. Santiago Espinosa, gerente de TodosComemos y representante de Franuí en Colombia, señala una transformación en la forma de consumir:

“Hoy, el consumidor no quiere renunciar al placer, pero sí quiere entender mejor lo que está comiendo. Ya no basta con que algo sepa bien; también importa de qué está hecho, qué tan reconocibles son sus ingredientes y qué lugar ocupa dentro de una rutina más consciente”, explica.

En este contexto, Espinosa agrega: “Hablar de indulgencia más consciente no significa negar la realidad nutricional de los productos ni pretender que el placer no tenga un lugar dentro de una alimentación equilibrada. Significa, más bien, consumir con claridad: saber qué se está comiendo, en qué cantidad y con qué frecuencia”, señala.

En el mercado surgen categorías con ingredientes más simples, como frutas con chocolate real que ganan presencia en Colombia.

Franuí, creada hace nueve años en la Patagonia argentina, es pionera y está presente en más de 50 países.

“Franuí no nació para disfrazar un antojo, sino para reinterpretarlo. Lo que hizo fue crear una categoría completamente nueva, donde el placer viene de ingredientes reales, de una fruta protagonista y de un producto que no necesita exagerarse para resultar extraordinario”, afirma Espinosa.