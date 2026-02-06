Estados Unidos entra en la carrera de producción de baterías de estado sólido y responde a China con carro eléctrico superpoderoso

Karma Automotive y Factorial anunciaron el primer programa de producción de baterías de estado sólido en EE. UU. para vehículos de pasajeros.

El desarrollo de estas baterías le permitirá a Estados Unidos entrar en la pelea tecnológica con China. Foto: Getty

La colaboración integrará la tecnología de batería de estado sólido FEST de Factorial en la plataforma de vehículos de próxima generación de Karma, comenzando con el supercupé totalmente eléctrico Karma Kaveya, un superdeportivo de ultra lujo de alto rendimiento que ofrece más de 1.000 caballos de fuerza y ​​una velocidad máxima de más de 200 mph, que está programado para llegar a las carreteras estadounidenses a fines de 2027.

Al combinar la ingeniería, el diseño de vehículos y la producción de Karma, 100 % estadounidenses, con la plataforma de baterías de estado sólido de Factorial, desarrollada en EE. UU., la colaboración fortalece el ecosistema de fabricación y la innovación nacional para la movilidad eléctrica de próxima generación. Juntas, las empresas buscan acelerar los avances tecnológicos de vehículos eléctricos e híbridos liderados por EE. UU., a la vez que validan la tecnología de estado sólido en un entorno de producción de vehículos de pasajeros.

La tecnología de batería de estado sólido FEST de Factorial permite un mayor rendimiento gracias a un sistema de electrolitos de alta energía diseñado para ofrecer una mayor autonomía y una mayor eficiencia general del vehículo en comparación con las baterías de iones de litio convencionales. Estas características hacen este dispositivo sea especialmente adecuada para los requisitos de rendimiento y diseño del Karma Kaveya.

“Karma Automotive fue concebido para superar los límites de la experiencia de un vehículo de ultralujo, y Kaveya es el vehículo que reintrodujo a Karma al mercado en noviembre de 2023”, declaró Marques McCammon, presidente y director ejecutivo de Karma Automotive.

Esta tecnología está diseñada para integrarse en las fábricas actuales de baterías de iones de litio. Foto: Getty Images

“Sin embargo, en 2025 retrasamos el lanzamiento porque aún no veíamos una ruta clara para ofrecer la experiencia de conducción inigualable que se espera de una compañía estadounidense de vehículos de ultralujo. Ahora, gracias a la colaboración con Factorial y la integración de FEST, no solo podemos ofrecer esa experiencia, sino que también abrimos el camino hacia sistemas de propulsión electrificados más robustos y estables para los propietarios de Karma y la industria en general”, concluyó McCammon.

Esta tecnología está diseñada para integrarse en las fábricas actuales de baterías de iones de litio. En lugar de depender de líneas de producción completamente nuevas, las celdas FEST de Factorial funcionan con hasta el 80 % de los equipos de fabricación de iones de litio existentes. Esta compatibilidad permite una rápida ampliación del programa de producción comercial de Factorial con Karma Automotive.

“El lanzamiento de nuestro primer programa de vehículos de pasajeros en EE. UU. con Karma es un hito significativo para Factorial”, afirmó Siyu Huang, director ejecutivo de Factorial.

Esta jugada subraya el liderazgo global de los innovadores tecnológicos estadounidenses. Foto: Getty Images

“FEST se diseñó a gran escala, y este hito no solo destaca la energía y el rendimiento que puede ofrecer la tecnología de estado sólido, sino que también subraya el liderazgo global de los innovadores tecnológicos estadounidenses. Los vehículos de lujo de alto rendimiento requieren innovación de vanguardia, y esta colaboración demuestra lo que se puede lograr cuando el rendimiento es lo primero”.

Esta asociación lleva la tecnología de celdas de batería de estado sólido estadounidense de Factorial a una arquitectura automotriz de ultra lujo diseñada, fabricada y fabricada en EE. UU., abriendo un nuevo camino que acelera la transición a la tecnología de batería de próxima generación a escala de una manera que es intrínsecamente estadounidense.