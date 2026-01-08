Nuevo estudio científico revela el método que podría permitir a los humanos vivir hasta 200 años

Un reciente estudio publicado en la revista Nature plantea que la longevidad extrema de los seres humanos podría inspirarse en un mecanismo biológico presente en la ballena boreal. La investigación, liderada por un equipo internacional de científicos, identificó que esta especie posee una capacidad excepcional para reparar su ADN, lo que le permite mantenerse protegida frente a enfermedades asociadas al envejecimiento, como el cáncer, durante periodos de tiempo inusualmente largos.

La ballena boreal habita de forma permanente en las frías aguas del océano Ártico, donde las temperaturas se acercan al punto de congelación. Aun así, y pese a alcanzar más de 80 toneladas de peso y superar los dos siglos de vida, no presenta una incidencia de cáncer mayor que la de otros mamíferos.

Las predicciones tecnológicas de Bill Gates que parecían erróneas y hoy la IA está haciendo realidad

Investigadores de la Universidad de Rochester estudiaron en profundidad las células de la ballena boreal y compararon su información genética con la de otros mamíferos. Los resultados revelaron una presencia especialmente alta de la proteína CIRBP, una molécula que se activa en ambientes fríos y cumple un papel clave en la reparación de daños críticos del ADN, en particular las roturas de doble cadena, consideradas entre las más peligrosas para la estabilidad genética.

En pocas palabras, este mecanismo permite que la ballena boreal cuente con un sistema de reparación celular mucho más robusto y eficaz que el de los humanos cuando su ADN resulta afectado. Los resultados indican que, en vez de basar su protección en un mayor número de genes que frenen tumores, esta especie prioriza la conservación de su material genético mediante procesos de reparación altamente precisos y una reducción significativa de las mutaciones.

La ballena boreal habita de forma permanente en las frías aguas del océano Ártico. Foto: EL PAÍS

Para evaluar el impacto real de esta proteína, los investigadores incorporaron la versión de la CIRBP presente en la ballena boreal en cultivos de células humanas. Los resultados mostraron que dichas células lograron reparar las fracturas del ADN con mayor rapidez y precisión. Experimentos similares en la mosca de la fruta indicaron que el aumento de esta proteína no solo prolongó la vida del insecto, sino que también incrementó su resistencia frente a la radiación.

De acuerdo con la bióloga Vera Gorbunova, líder del estudio, estos hallazgos refuerzan la idea de que es posible superar la duración promedio de la vida humana si se fortalecen de manera segura los mecanismos que protegen el genoma. No obstante, la investigación aún se limita a pruebas en células y organismos simples, por lo que el próximo objetivo será comprobar si estos efectos pueden reproducirse en mamíferos más próximos al ser humano, como los ratones.

La investigación identificó que esta especie posee una capacidad excepcional para reparar su ADN. Foto: Getty Images

La proteína CIRBP se activa cuando las células están expuestas a bajas temperaturas. Según el coautor del estudio, Andrei Seluanov, una disminución de apenas unos grados es suficiente para que las células produzcan mayores niveles de esta molécula, lo que sugiere que el ambiente frío del Ártico desempeña un papel clave en el funcionamiento continuo del sistema de reparación genética de la ballena boreal.

Con base en esta hipótesis, el equipo de la Universidad de Rochester planea analizar si exposiciones cortas al frío, como los baños en agua helada que practican algunas personas, pueden aumentar de manera medible la CIRBP en humanos, aunque advierten que todavía no hay evidencia suficiente para recomendar esta práctica con fines de salud.

Comunidad científica asombrada ante hallazgo clave: secuencian ADN de humano del antiguo Egipto y la ascendencia les deja sin palabras

Más allá del interés biomédico, los científicos subrayan que estos hallazgos también ponen de relieve la estrecha relación entre la salud humana y la conservación de los ecosistemas. La ballena boreal depende casi por completo de las aguas árticas y subárticas con presencia estacional de hielo, un entorno que se encuentra cada vez más amenazado por el cambio climático.

Estudios recientes alertan de que la reducción del hielo marino podría disminuir de forma significativa su hábitat durante este siglo, además de incrementar riesgos como el tráfico de embarcaciones, el ruido submarino y la probabilidad de colisiones y derrames de combustibles fósiles.