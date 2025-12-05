BBVA impulsa nueva iniciativa para financiar la conservación de ecosistemas en Colombia

La protección de la biodiversidad exige soluciones más amplias y colaborativas. BBVA Colombia y Conservación Internacional anunciaron un nuevo portafolio de tarjetas débito y crédito diseñado para financiar proyectos de conservación en cinco regiones estratégicas, con un modelo que vincula las transacciones cotidianas de los usuarios con acciones concretas en el territorio.

El mecanismo operará bajo un esquema sencillo: un porcentaje de cada compra realizada con estas tarjetas se destinará directamente a programas de restauración y monitoreo ecológico. Los recursos serán administrados por Conservación Internacional, que liderará las intervenciones en campo. Según la organización, el modelo permite involucrar al sector financiero y a los ciudadanos en iniciativas ambientales de manera ágil, reforzando esfuerzos existentes en restauración, protección de especies y fortalecimiento comunitario.

Los ecosistemas beneficiados abarcan un amplio rango de paisajes: la Sierra Nevada de Santa Marta, los manglares de Córdoba y Sucre, el corredor Andino-Amazónico, los páramos de Cundinamarca y Bogotá, y la planicie amazónica del bajo Caquetá. En conjunto, se espera intervenir al menos 600 hectáreas mediante restauración, monitoreo y protección de especies sensibles, entre ellas el oso andino, la danta de montaña, el jaguar y diversas variedades de flora en riesgo.

BBVA aportará recursos a la protección ambiental, recursos que serán administrados y ejecutados por Conservación Internacional | Foto: VW Pics/Universal Images Group via Getty Images

Más allá del componente ambiental, la iniciativa incluye una línea de trabajo social dirigida a comunidades indígenas, campesinas y asociaciones locales que habitan en estas zonas. Se estima que más de 4.500 personas se verán beneficiadas de manera directa a través de proyectos de ecoturismo, apicultura, economía verde y fortalecimiento organizacional. Asimismo, se proyecta que al menos 500 familias incrementen sus ingresos gracias a alternativas productivas sostenibles.

Las tarjetas, que tendrán procesos de adquisición completamente digitales y componentes de diseño ligados a los ecosistemas seleccionados, se integran a un movimiento global que conecta innovación financiera con metas ambientales. La alianza está ligada a estándares internacionales como el Marco Global de Biodiversidad Kunming–Montreal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los orientados a la acción climática y la preservación de ecosistemas.