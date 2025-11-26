Suscribirse

Turismo

Los encantos del pueblo vallecaucano apodado ‘rey de los vientos’, un pequeño rincón para descansar en medio de la naturaleza

Está ubicado a 56 kilómetros de Cali, capital del departamento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
26 de noviembre de 2025, 12:22 p. m.
Yotoco
Este es un municipio para visitar en el Valle del Cauca, a solo 56 kilómetros de Cali. | Foto: Gobernación Valle del Cauca/API.

El Valle del Cauca se ha consolidado como un destino con diversidad de oportunidades para los viajeros. Allí, además de cultura y gastronomía, destacan sus paisajes naturales que exhiben valles, montañas y ríos que son dignos de conocer y disfrutar.

Este departamento cuenta con 42 municipios, varios de los cuales son ideales para los amantes de la naturaleza, la aventura y para pasar momentos de descanso en medio de ambientes tranquilos.

Contexto: Así es el pueblo vallecaucano donde abundan las ‘solteritas’, un paraíso de bellos paisajes y pintorescas construcciones

En ese marco se encuentra Yotoco, ubicado a un poco más de una hora de Cali. Según información de la Gobernación del departamento, en esta zona se encuentran las tierras que anteriormente pertenecían a las tribus de Los Gorrones y Los Calimas.

Se dice que estas dos culturas destacaron por su orfebrería, convirtiendo a Yotoco a este territorio en un centro de atracción para los “guaqueros” o saqueadores de tumbas indígenas, ya que en ellas se encontraban tesoros de distintos materiales preciosos, entre ellos, el oro.

La ruta ‘El vuelo del garzón azul’, en barco, parte desde Guacarí, pasa por Yotoco y finaliza en la Laguna de Sonso. Se espera que más empresas turísticas la aprovechen. Foto suministrada por la CVC
Los encantos naturales hacen parte de la oferta turística de Yotoco, en el valle del Cauca. | Foto: CVC

A pesar de la llegada de estos personajes, hoy en día el pueblo es un protector de su sabiduría ancestral, de las reliquias que dejaron sus antepasados, y de la robusta naturaleza con la que cuenta y que es uno de sus principales atractivos. Es un lugar histórico y con mucha tradicón.

Sitios de interés

Quienes toman la decisión de visitar este destino, que ofrece una temperatura promedio de 24 grados centígrados, según la Gobernación, se encuentran con grandes riquezas naturales.

Contexto: Así es la ‘tierra del idilio’ en el Valle del Cauca, un destino que cautiva con su clima y es ideal para el turismo de aventura

Una de ellas es la Reserva Natural Bosque de Yotoco, que a lo largo y ancho de sus 559 hectáreas de bosque exhibe diversidad de especies forestales, al igual que una gran cantidad de fauna que se esconde en este ecosistema.

Entre este municipio, Guacarí y Buga también se encuentra la Laguna de Sonso, un refugio de biodiversidad, que se ha convertido en el hogar de aves como el buitre de ciénaga y mamíferos como el chigüiro. Su rica fauna y flora regulan el Río Cauca y sustentan la pesca artesanal.

El garzón azul es un ave frecuente entre Guacarí y la Laguna de Sonso. De ahí el nombre de la ruta en barco que realiza la CVC: ‘El vuelo del garzón azul’. Foto Jorge Orozco / El País
La Laguna de Sonso es uno de los destinos para visitar en inmediaciones de Yotoco, Valle del Cauca. | Foto: Jorge Orozco

Los lugares más apetecidos por los amantes del ecoturismo son: el mirador sobre el Embalse de Calima y el Mirador a la laguna de Sonso, que se han convertido en la ventana perfecta para apreciar lindos paisajes de la región.

Otro plan, un poco más tranquilo, es caminar por el pueblo y su parque principal, en donde los vientos soplan en cada una de las calles, haciendo parte de las conversaciones. Se dice que este es un destino ideal para dejarse encantar por las pequeñas cosas, los detalles casi imperceptibles y la amabilidad de la gente que hacen de este municipio una opción muy válida para conocer cerca de la capital vallecaucana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Toman acciones en contra de la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude; Tailandia emitió orden de arresto

2. El instante en el que colombiano fue noqueado en Champions League: video causó angustia

3. Se volvió costumbre: otro equipo bogotano anuncia su cambio de nombre para 2026

4. Fiscalía y víctimas tienen fecha límite para presentar recurso de casación contra fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

5. Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves 27 de noviembre; evite multas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoValle del CaucaTurismo de naturaleza

Noticias Destacadas

Siachoque, Boyacá

No es Villa de Leyva. El pequeño pueblo boyacense que conserva visos de la época colonial y exhibe lindos paisajes

Redacción Turismo
Yotoco

Los encantos del pueblo vallecaucano apodado ‘rey de los vientos’, un pequeño rincón para descansar en medio de la naturaleza

Redacción Turismo
Concepción, Antioquia

El pueblo antioqueño que tendrá tres días de fiesta en noviembre: así se celebrará el Festival de la Guayaba 2025

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.