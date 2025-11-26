El Valle del Cauca se ha consolidado como un destino con diversidad de oportunidades para los viajeros. Allí, además de cultura y gastronomía, destacan sus paisajes naturales que exhiben valles, montañas y ríos que son dignos de conocer y disfrutar.

Este departamento cuenta con 42 municipios, varios de los cuales son ideales para los amantes de la naturaleza, la aventura y para pasar momentos de descanso en medio de ambientes tranquilos.

En ese marco se encuentra Yotoco, ubicado a un poco más de una hora de Cali. Según información de la Gobernación del departamento, en esta zona se encuentran las tierras que anteriormente pertenecían a las tribus de Los Gorrones y Los Calimas.

Se dice que estas dos culturas destacaron por su orfebrería, convirtiendo a Yotoco a este territorio en un centro de atracción para los “guaqueros” o saqueadores de tumbas indígenas, ya que en ellas se encontraban tesoros de distintos materiales preciosos, entre ellos, el oro.

Los encantos naturales hacen parte de la oferta turística de Yotoco, en el valle del Cauca. | Foto: CVC

A pesar de la llegada de estos personajes, hoy en día el pueblo es un protector de su sabiduría ancestral, de las reliquias que dejaron sus antepasados, y de la robusta naturaleza con la que cuenta y que es uno de sus principales atractivos. Es un lugar histórico y con mucha tradicón.

Sitios de interés

Quienes toman la decisión de visitar este destino, que ofrece una temperatura promedio de 24 grados centígrados, según la Gobernación, se encuentran con grandes riquezas naturales.

Una de ellas es la Reserva Natural Bosque de Yotoco, que a lo largo y ancho de sus 559 hectáreas de bosque exhibe diversidad de especies forestales, al igual que una gran cantidad de fauna que se esconde en este ecosistema.

Entre este municipio, Guacarí y Buga también se encuentra la Laguna de Sonso, un refugio de biodiversidad, que se ha convertido en el hogar de aves como el buitre de ciénaga y mamíferos como el chigüiro. Su rica fauna y flora regulan el Río Cauca y sustentan la pesca artesanal.

La Laguna de Sonso es uno de los destinos para visitar en inmediaciones de Yotoco, Valle del Cauca. | Foto: Jorge Orozco

Los lugares más apetecidos por los amantes del ecoturismo son: el mirador sobre el Embalse de Calima y el Mirador a la laguna de Sonso, que se han convertido en la ventana perfecta para apreciar lindos paisajes de la región.