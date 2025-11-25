Suscribirse

Así es el pueblo vallecaucano donde abundan las ‘solteritas’, un paraíso de bellos paisajes y pintorescas construcciones

Este destino está a unas tres horas de Cali, capital del departamento.

Redacción Turismo
25 de noviembre de 2025, 6:54 p. m.
La Victoria, Valle del Cauca
Este municipio es un destino tranquilo para visitar ene l Valle del Cauca. | Foto: Facebook Alcaldía Municipal La Victoria/API.

El Valle del Cauca es una buena alternativa para quienes buscan una mezcla de naturaleza, cultura y sabor en un viaje de vacaciones. Este departamento es hogar de diversos ecosistemas que pasan por playas, montañas y valles que les permiten a los viajeros realizar todo tipo de actividades al aire libre.

Por ejemplo, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, uno de sus destinos emblemáticos, exhibe lindos paisajes de montañas y bosques nubosos que llaman la atención de los amantes del ecoturismo y el senderismo.

Además, el Valle es conocido por su producción de caña de azúcar, lo que también lo convierte en un destino perfecto para los interesados en la historia agrícola del país.

A esto se suma su rica tradición culinaria con platos como el sancocho de gallina, la chuleta valluna y el manjar blanco, además de una gran oferta de frutas tropicales y otras delicias que vale la pena degustar.

Una excursionista bebiendo agua
El senderismo es uno de los planes para hacer en La Victoria, Valle del Cauca. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Los encantos de La Victoria

Este territorio alberga 42 municipios y uno de ellos se encuentra a un poco más de tres horas de Cali. Se trata de La Victoria, un acogedor destino ubicado en el norte del departamento, que se caracteriza por estar rodeado de verdes planicies y montañas, pertenecientes a la vertiente occidental de la Cordillera Centra.

Está situado a unos 156 Kilómetros de la capital vallecaucana, según información de la Gobernación del departamento. Allí es posible conocer este mágico rincón de amplios paisajes, calles pequeñas y gente acogedora que se encarga de que los viajeros se sientan como en casa.

De acuerdo con la fuente oficial, este pueblo es calmado, pequeño y pintoresco y por ello recorrer sus calles es uno de los mejores planes. Allí es posible conocer lugares como la iglesia de San José, que junto con la imagen de Nuestra Señora de Todos los Santos, son las reliquias más importantes del pueblo.

Es un destino ideal para hacer senderismo, pues hay rutas que permiten explorar la belleza natural de la región. Estas vías en medio de la naturaleza llevan a través de bosques tropicales y ofrecen lindas panorámicas.

turismo ecológico
Este destino vallecaucano es ideal para conectar con la naturaleza. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

De igual forma, según el portal Turismo Valle del Cauca, allí es posible apreciar cascadas. Están, por ejemplo, la de los Sueños o la Cascada El Encanto, que permiten disfrutar de refrescantes baños en medio de la naturaleza.

A esto se suma que La Victoria es el hogar de una gran variedad de aves exóticas, por lo que los amantes de la ornitología pueden pasar horas observando aves en su entorno natural.

A este destino se le reconoce porque abundan las ‘solteritas’, un antojo como le llaman en la región, elaborado con harina de trigo y que se fríe como los churros. La diferencia es que estas delicias tienen la forma de una estrella, y están bañadas en una rica cobertura dulce que rebosa sus bordes. Se encuentran por todo lado, así que es muy fácil probarlas en cualquier momento. En La Victoria también se debe probar el ponche, las empanadas de cambray y el pan de yuca.

