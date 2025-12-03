La inversión retomará el liderazgo del crecimiento económico para el 2026, proyecta BBVA Research

En su más reciente informe ‘Colombia 2026-2027: entre la cautela y el impulso’, BBVA Research anticipa un escenario de crecimiento moderado para el país en los próximos años, con un PIB que pasará de 2,7% a 2,8% tanto en 2026 como 2027. Aunque el consumo privado seguirá siendo la principal fuente de expansión el próximo año, la entidad proyecta que la inversión ―especialmente en obras civiles― empezará a tomar el relevo desde 2026.

A nivel internacional, el estudio prevé un “aterrizaje suave” de la economía global, con un crecimiento ligeramente superior al 3 % entre 2025 y 2027 y una inflación que va en descenso, aunque esta sigue presionada por factores como los aranceles en Estados Unidos y precios regulados en distintos mercados.

Va creciendo la inversión

Para Colombia, la demanda interna seguirá siendo su motor principal. BBVA Research estima que el gasto de los hogares continuará dinámico, principalmente favorecido por un entorno financiero más favorable, como por ejemplo con una mayor valoración de los activos y un retorno real positivo del ahorro. Aun así, el mayor ingreso disponible no se ha reflejado plenamente en el ahorro, que permanece por debajo de niveles de la década pasada.

La entidad proyecta que la inversión fija repuntará 4,9 % en 2026 y 2027, impulsada por la reactivación de proyectos de infraestructura regional y local, y por un aumento gradual de las edificaciones, especialmente no residenciales.

Según el informe, el empuje vendrá por la aceleración de proyectos regionales y locales (túneles, troncales, puertos, sistemas de metro y generación) y por un repunte paulatino de las edificaciones no residenciales donde los inventarios ya son bajos. | Foto: Adobe Stock

“La mayor actividad de la construcción será clave para que la inversión retome fuerza. Vemos a las obras civiles liderando en 2026 y una vivienda que se recupera de forma gradual conforme mejora el ingreso de los hogares”, explicó Mauricio Hernández Monsalve, economista de BBVA Research.

La inflación bajará

También se resaltó que habrá una reducción progresiva de la inflación: 5,2 % en diciembre de 2025, 4,5 % en 2026 y un 3,8 % en 2027. Sin embargo, el comienzo del próximo año estará marcado por presiones adicionales derivadas del aumento del salario mínimo y ajustes en precios regulados, especialmente en el gas.

En este contexto, el Banco de la República mantendría la tasa de interés en 9,25 % durante 2025 y 2026, para retomar un ciclo de reducciones solo desde el segundo semestre del 2027. Las presiones inflacionarias y los desafíos fiscales son los principales factores detrás de la cautela del emisor.

Dólar y otros indicadores

En cuanto a la tasa de cambio, se proyecta $ 3.730 por dólar al cierre de 2025, de $ 4.020 en 2026 y $ 4.085 en diciembre de 2027. En el camino, habrá una elevada volatilidad por las tasas de interés de los bancos centrales y los ciclos políticos en Colombia y el mundo.

Sobre el déficit fiscal del Gobierno nacional se mantendrá elevado, alrededor del 7 % del PIB en 2025-2026 y algo más bajo en 2027.

Y, en términos de tasa de desempleo, se prevé una tasa de desempleo urbano de 8,5% en 2025, 8,6% en 2026 y 8,7% en 2027. La creación de empleo se mantendrá, aunque a un ritmo menor.

¿Qué viene para 2026?

Las proyecciones económicas globales y colombianas para 2025 y 2026, según el informe, se asemejan a una caravana de trenes: la economía global es la locomotora principal, que ha revisado su velocidad al alza (crecimiento del PIB), aunque debe mantener la estabilidad (control de la inflación) para evitar descarrilamientos por riesgos como los aranceles o la incertidumbre geopolítica.

“Colombia, por su parte, es el vagón que gana inercia impulsada por el consumo, pero debe mantener la prudencia para asegurar que el motor de la inversión se active completamente en 2026 y que los riesgos fiscales no pesen demasiado en el trayecto”, concluye Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research.