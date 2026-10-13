Nintendo aclara qué pasará con los videojuegos físicos tras los planes de Sony de apostar por el formato digital

Nintendo mantiene abierta la posibilidad de seguir vendiendo videojuegos en formato físico y, por ahora, no contempla dejar atrás esta alternativa. La compañía reafirmó su postura en medio de los cambios que atraviesa la industria, especialmente después de que Sony anunciara sus planes relacionados con la distribución de juegos para PlayStation.

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La posición de la empresa fue expuesta por Bill van Zyll, vicepresidente y director general de Nintendo en Latinoamérica, durante una entrevista con el youtuber Coelho no Japão.

De acuerdo con Europa Press, el directivo explicó que no existe una decisión de abandonar los cartuchos y destacó que la compañía reconoce la preferencia de una parte de sus usuarios por adquirir títulos en este formato. Por esa razón, señaló que Nintendo ha mantenido una postura abierta frente a las distintas opciones de compra.

Esta declaración cobra especial importancia ante el rumbo que ha tomado Sony, que anunció durante el verano sus planes de abandonar la distribución física de juegos de PlayStation en 2028. A diferencia de esa decisión, Nintendo continúa ofreciendo ambas modalidades, una estrategia que también se refleja en sus resultados financieros.

Hombre jugando con consola de Nintendo Switch. Foto: Getty Images

De acuerdo con el informe correspondiente al primer trimestre de su año fiscal, entre abril y junio de este año, los videojuegos físicos representaron el 38,5 % de los ingresos mundiales de Nintendo por venta de software. La cifra muestra que los cartuchos siguen teniendo un peso considerable en el negocio de la compañía, pese al crecimiento de las descargas digitales.

Van Zyll también recordó que Nintendo Switch 2, lanzada hace poco más de un año, fue concebida para funcionar con las dos alternativas. Según explicó, las decisiones de la empresa tienen en cuenta las preferencias de los consumidores y las posibilidades que ofrece su plataforma.

Pantalla de celular muestra Nintendo Switch 2. Foto: Getty Images

En el caso de Switch 2, los jugadores pueden optar por comprar los títulos en formato digital o recurrir a las tarjetas físicas. Estas últimas pueden incluir el juego completo o funcionar como tarjetas de clave de juego, que permiten descargar el contenido, pero requieren permanecer insertadas en la consola para poder jugar.

Por su parte, Microsoft aún no ha anunciado oficialmente si dejará de comercializar videojuegos de Xbox en formato físico. Sin embargo, a finales de septiembre presentó una función que permite convertir una biblioteca de juegos en discos en una versión digital para ejecutarlos sin necesidad de introducir el soporte físico, un movimiento que apunta a ampliar las alternativas de acceso a los títulos.