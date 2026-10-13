Una de las preguntas que más han despertado la curiosidad de la humanidad a lo largo de los años es cuándo podría ocurrir el fin del mundo. Alrededor de esta inquietud han surgido numerosas teorías conspirativas y predicciones que buscan anticipar ese momento.

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Desde antiguas profecías religiosas hasta supuestas advertencias relacionadas con fenómenos astronómicos, la inteligencia artificial y las catástrofes naturales, son muchas las ideas que han circulado.

Aunque gran parte de esas afirmaciones carece de evidencia, estas continúan generando interés en internet y redes sociales, donde algunos usuarios interpretan acontecimientos cotidianos o coincidencias como señales de una supuesta catástrofe inminente.

Más allá de estas predicciones, la comunidad científica también estudia los riesgos que podrían comprometer el bienestar y la supervivencia de las próximas generaciones.

En esa línea, la Comisión Lancet sobre las Amenazas Globales para la Salud del Siglo XXI identificó 17 amenazas catastróficas interrelacionadas que podrían tener consecuencias importantes para la población mundial.

Entre ellas se encuentran las enfermedades, los problemas sociales y económicos, los cambios ambientales, los avances tecnológicos y los conflictos.

Imagen de referencia sobre el fin del mundo. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Esta iniciativa independiente tiene como propósito anticipar y evaluar los principales riesgos que podrían afectar la salud mundial durante el resto del siglo.

Para ello, busca identificar y priorizar las amenazas, así como estimar sus posibles consecuencias y las oportunidades de reducir su impacto mediante decisiones políticas y medidas de prevención entre 2025 y 2100.

La evaluación utiliza un indicador que permite calcular el impacto de las enfermedades y otras condiciones sobre la duración y la calidad de vida. Esta medida ayuda a estimar cuántos años de vida saludable podrían perderse como consecuencia de estos riesgos y cuáles podrían recuperarse mediante intervenciones oportunas.

De acuerdo con el informe, la magnitud y la diversidad de las amenazas identificadas exigen cambios en la manera en que los gobiernos e instituciones internacionales se preparan para afrontar los riesgos a largo plazo.

Científicos en un laboratorio. Foto: Getty Images

Por esta razón, la Comisión plantea tres áreas de acción orientadas a fortalecer la cooperación internacional y reducir las posibles consecuencias de estos escenarios sobre la salud de la población.

Estas proyecciones no representan una predicción definitiva sobre el fin del mundo ni establecen una fecha para que ocurra una catástrofe global. Se trata de una investigación científica que busca identificar posibles amenazas, estudiar sus consecuencias y evaluar alternativas para prevenirlas o mitigar sus efectos.