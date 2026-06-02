SIC formula cargos a Tiendas ARA tras 2.000 denuncias de clientes: precios diferentes en caja, dobles cobros y vueltas incompletas

Durante la mañana de este 2 de junio, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció tras la formulación de cargos a la empresa Jerónimo Martins Colombia S.A.S., actual propietaria de Tiendas ARA, tras detectar presuntas violaciones a los derechos de los consumidores colombianos.

Fueron varias las anomalías detectadas por el organismo, las cuales fueron reportadas por cerca de 2.000 clientes.

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Tiendas ARA tras recibir más de 2.000 quejas relacionadas con cobros, precios y promociones. Foto: Cortesía

Estas fueron las mencionadas en el comunicado:

Lo primero que detectaron fueron dobles cobros en pagos electrónicos, esto dado que la autoridad del consumidor investigó fallas en los sistemas de pago en las tiendas. Indicaron que entre febrero y julio de 2024 se recibieron unas 825 quejas de clientes que reportaron cobros dobles o repetidos al pagar a través de códigos QR y otros medios digitales. En algunos casos, los clientes tuvieron que pagar dos veces para terminar la transacción.

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De otro lado, detectaron una falta de claridad en bonos de recompra entregados en el marco de las garantías, asegurando que cuando los clientes pedían la garantía de un producto y recibían un bono de recompra, la empresa presuntamente no informaba de manera clara, completa y oportuna las condiciones o restricciones de uso. Esta información solo se podía consultar en la página web y no en las tiendas físicas.

Detallaron además que se detectaron diferencias entre el precio anunciado en los estantes y el valor real cobrado en la caja (información pública de precios). Por este motivo, se presentaron 1.363 quejas entre enero de 2024 y marzo de 2025.

Según la autoridad, cientos de consumidores reportaron cobros repetidos con códigos QR y otros medios de pago digitales en establecimientos de la cadena. Foto: Alejandro Acosta

Indicaron que la autoridad también investiga si el comercio entregó mal las vueltas a los usuarios o realizó cobros por “donaciones” o “redondeos” sin autorización previa. La entidad evalúa además si la información entregada sobre los mecanismos para entregar premios en sus dinámicas promocionales fue clara y cumplió con las normas vigentes.

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“Este pliego de cargos determina el inicio de la investigación, por lo que Tiendas ARA tendrá el derecho de defenderse, presentar sus argumentos y aportar las pruebas que considere necesarias”, concluyó la SIC.