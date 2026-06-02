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Sindicato de trabajadores de Ecopetrol anuncia paro de 24 horas: habrán también movilizaciones

Aseguraron que la empresa ha mantenido una postura que bloquea avances para los trabajadores.

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Redacción Semana
2 de junio de 2026 a las 6:17 a. m.
Trabajadores de Ecopetrol anunciaron paro de 24 horas.
Trabajadores de Ecopetrol anunciaron paro de 24 horas. Foto: Guillermo Torres

En la mañana de este 2 de junio, la Unión Sindical Obrera, sindicato que agrupa la mayoría de trabajadores de Ecopetrol, anunció a través de una carta la entrada en un paro de unas 24 horas, argumentando la falta de voluntad política en la mesa de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo.

A través de un comunicado, la entidad denunció que hasta el momento no existe ningún proceso de diálogo debido a la respuesta nula por parte de la vicepresidenta Corporativa de Talento Organizacional de Ecopetrol, Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros.

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La USO afirmó que su pliego de peticiones busca proteger el futuro de la industria petrolera y garantizar una transición energética justa para las regiones. Foto: JOHAN TORO-SEMANA

Indicaron que sobre esta funcionaria recae la responsabilidad de definir el futuro laboral de la compañía respecto a las peticiones de los trabajadores buscando la garantía de sus derechos.

“Nos movilizamos en defensa de nuestro pliego de peticiones, cuyo eje central es proteger el futuro de la industria petrolera, garantizar la soberanía energética de la nación y asegurar una transición energética justa, social y sostenible para las regiones”, precisó el sindicato.

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Adicional a ello, detallaron que el pliego busca mejorar los salarios y el fortalecimiento real de los derechos laborales tanto de los trabajadores directos como de las firmas contratistas. Aseguraron que dignificar la labor petrolera impacta positivamente el núcleo familiar y la economía nacional.

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El sindicato aseguró que la falta de avances en la mesa de negociación motivó la jornada de protesta convocada para este 2 de junio. Foto: Ecopetrol

“Nuestra lucha busca proteger la estabilidad laboral de más de 60.000 trabajadores del sector de hidrocarburos y gas. Defender sus empleos es garantizar el equilibrio económico y social de 8 departamentos petroleros, salvaguardando el sustento y el futuro de 3,5 millones de habitantes que hoy se ven directamente amenazados”, agrega el comunicado.

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Finalmente, el sindicato convocó a todos los afiliados a respaldar de manera unánime las decisiones del sindicato. Aseguraron que en unidad absoluta defenderá el pliego y protegerá a Ecopetrol, que es la empresa más importante para todos los colombianos.

“Frente a la intransigencia de Ecopetrol, la base trabajadora responde con dignidad”, concluyó el sindicato.

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La Unión Sindical Obrera anunció un paro de 24 horas en Ecopetrol en medio de las negociaciones de la nueva Convención Colectiva de Trabajo. Foto: NA