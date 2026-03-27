La trampa de la automatización: ¿eficiencia o deshumanización?

Estamos viviendo una fascinación peligrosa. Se nos vende la inteligencia artificial y la automatización como el progreso absoluto. Pero la realidad es más compleja: para miles de trabajadores, hoy la tecnología no es una ayuda, sino una amenaza silenciosa. El riesgo de ser reemplazados por un software que no duerme ni cobra es tangible.

Frente a este desafío, las empresas —y especialmente quienes ejercemos liderazgo— tenemos una responsabilidad que va mucho más allá de la rentabilidad: debemos construir barreras de humanidad.

El camino fácil es el despido masivo bajo la excusa de la modernización. Es una decisión de corto plazo, dictada por una lógica fría de eficiencia. Pero ignora una verdad fundamental: la eficiencia sin alma termina por erosionar la cultura de cualquier organización.

La inteligencia artificial puede procesar datos a una velocidad asombrosa, y sería absurdo negarlo. Pero carece de intuición, de criterio ético y, sobre todo, de lealtad. Un software no construye comunidad. Las personas sí.

Desde mi experiencia liderando equipos, estoy convencida de que el enfoque debe cambiar. En lugar de obsesionarnos con eliminar puestos de trabajo, debemos concentrarnos en potenciar a quienes ya hacen parte de nuestras organizaciones. La verdadera estrategia no es sustituir humanos, sino utilizar la tecnología para liberar a los equipos de lo mecánico y permitirles desarrollar aquello que ninguna máquina podrá replicar: el servicio, el criterio y la empatía.

Aquí el liderazgo —y en particular el liderazgo femenino— tiene un papel decisivo. Durante años, muchas mujeres hemos demostrado una capacidad especial para entender que un empleado no es un número en una nómina, sino el sustento de una familia y una pieza fundamental del tejido social.

Nuestra tarea hoy es ser arquitectas de un modelo en el que la inteligencia artificial complemente, pero no desplace. Se trata de construir organizaciones que no teman al cambio, pero que tampoco sacrifiquen su esencia en nombre de la eficiencia.

Depende de nosotros decidir si el futuro será un entorno frío, dominado por procesos automatizados, o una comunidad fortalecida por la tecnología. La empresa que perdurará no será la que más tareas delegue a una máquina, sino la que logre cohesionar, desarrollar y proteger a su gente.

En esta carrera por la innovación, el liderazgo que abandona a su equipo no es visionario: es, simplemente, una forma de gestión mediocre.

Angélica Castillo Morales, directora de Ciruplastica