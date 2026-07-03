Se casaron: Taylor Swift y Travis Kelce dieron el ‘sí’ en el Madison Square Garden de Nueva York: invitados, secretos y la gran ausencia

En un evento que ha capturado la atención internacional en el marco de las festividades del Día de la Independencia de los Estados Unidos, la superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce contrajeron matrimonio este viernes 3 de julio en Nueva York.

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La confirmación del enlace fue realizada por la publicista de la artista, Tree Paine, mediante un comunicado oficial emitido tras horas de intensas especulaciones en las redes sociales y medios locales.

El escenario elegido para el intercambio de votos fue el emblemático Madison Square Garden, un recinto con capacidad masiva que, según los primeros reportes, fue transformado por completo en su pista central para albergar a más de mil invitados.

El Madison Square Garden, el venue oficial de la boda de Taylor Swift. Foto: AP Photo/Heather Khalifa

La ceremonia civil y religiosa contó además con un detalle particular: fue oficiada por el reconocido actor de Hollywood Adam Sandler, amigo cercano de la pareja.

Adam Sandler en la ceremonia de entrega del premio Maltin Modern Master durante el 41.º Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. Foto: WireImage

Debido a la magnitud del perfil público de ambos contrayentes, la ciudad de Nueva York implementó un operativo de seguridad excepcional.

De acuerdo con información publicada por el medio estadounidense Page Six, la pareja solicitó y obtuvo permisos municipales para cerrar las calles aledañas al pabellón deportivo desde el 2 hasta el 4 de julio, instalando una gran estructura techada en las inmediaciones del complejo.

Para garantizar la privacidad total del matrimonio, los organizadores aplicaron normativas sumamente estrictas. Según reportó el portal de celebridades TMZ, todos los asistentes, incluyendo al personal de logística, banquetes y seguridad, debieron firmar un acuerdo de confidencialidad electrónico antes de ingresar. Asimismo, se procedió a la retención temporal de los teléfonos móviles en los accesos para evitar cualquier tipo de filtración o fotografía no autorizada del interior.

Miles de personas estaban atentas a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Foto: Getty Images / Getty Images

Invitados de gala y versiones encontradas en el cortejo

La alfombra roja improvisada en los accesos del vestíbulo del sexto piso del Madison Square Garden vio desfilar a diversas personalidades de la música, el cine y el deporte.

Entre los primeros captados por los reporteros gráficos se encontraron el actor Bradley Cooper y la modelo Gigi Hadid.

Entre los primeros captados por los reporteros gráficos se encontraron el actor Bradley Cooper.

También se registró la presencia de figuras de la NFL como Mitch Schwartz, Matthew Stafford, Kareem Hunt y Ryan Fitzpatrick, además del equipo de producción de New Heights, el pódcast que lidera el novio.

La modelo estadounidense Gigi Hadid en el desfile de moda de Victoria's Secret en Duggal Greenhouse en el Brooklyn Navy Yard en Brooklyn, Nueva York, el 15 de octubre de 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) Foto: AFP

No obstante, las informaciones respecto a la conformación de la corte nupcial presentan discrepancias en los medios estadounidenses.

Mientras el comunicado inicial atribuido a la representación de Swift señala que el enlace se realizó sin damas de honor ni padrinos, reportes paralelos de la prensa de entretenimiento mencionaban a Selena Gomez en el rol de dama de honor, junto a una lista de asistentes confirmados que incluyó a Ed Sheeran, Emma Stone, Cara Delevingne y Zoë Kravitz.

Selena Gomez habría sido la dama de honor, según algunas versiones. Foto: AFP

Por el contrario, una de las ausencias más comentadas fue la de la actriz Blake Lively, amiga íntima de la cantante. Según datos publicados por TMZ, Lively y su esposo Ryan Reynolds se encontraban en el norte del estado de Nueva York asistiendo a un compromiso de su hija.

Fuentes citadas por Page Six sugieren que un distanciamiento reciente derivado de diferencias profesionales en la industria del cine habría dejado a la actriz fuera de la lista de invitados.

Blake Lively y Taylor Swift Foto: Foto: Blake Lively y Taylor Swift tomada de Hola.com

Código de vestimenta y detalles del banquete

La revista HELLO! confirmó que el evento se rigió bajo un estricto código de etiqueta tradicional (black tie). Los caballeros debieron portar esmoquin con pajarita negra, mientras que las invitadas lucieron vestidos largos.

Respecto al secreto mejor guardado de la jornada —el vestido de la novia—, trascendió que Taylor Swift planeó utilizar múltiples diseños a lo largo de las diez horas que se prevé dure la celebración, apuntando a firmas de alta costura como Stella McCartney y Donatella Versace. La organización general estuvo a cargo del planificador de eventos Mark Seed.

En el plano gastronómico, en las zonas de carga revelaron un menú compuesto por carne de langosta, pollo ennegrecido, guarniciones tradicionales y un camión de la popular cadena de donas Krispy Kreme.

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El compromiso formal se produjo el 26 de agosto del año pasado en Missouri, cuando Kelce entregó a la artista un anillo de diamantes de corte brillante de entre 8 y 10 quilates, diseñado en colaboración con la firma Artifex Fine Jewelry.

Taylor Swift confirmó que se casa, este fue el lujoso anillo que le dio el deportista. Foto: Instagram @taylorswift

Con esta boda, que coincide con el fin de semana del 4 de julio y el 250º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, la pareja sella un capítulo clave de su vida personal en la misma ciudad que sirvió de escenario para sus primeras apariciones públicas.