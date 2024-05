Gustavo Petro sobre Julio César Turbay: “Descubrimos que era uno de los grandes capos del narcotráfico en Colombia”

Por esa razón, durante su discurso señaló que no siente vergüenza de haber hecho esa petición porque la bandera del M-19, según él, tiene una amplia historia en el país que no puede ser desconocida.

Petro dijo que la bandera del M-19 representa una lucha que no puede ocultarse. “Esa bandera no se guarda, no se esconde. Se levanta porque hicimos algo que debe quedar escrito en la historia”.