Pese a las lluvias y el incremento del nivel del agua en Chingaza, racionamiento en Bogotá irá hasta octubre

No obstante, a pesar de todos estos buenos resultados, y aunque la meta inicial era la de llegar al 20 % en el nivel de Chingaza, aún falta mucho camino por recuperar y el racionamiento de agua en Bogotá irá, por lo menos, hasta el próximo mes de octubre. Así lo confirmó la propia gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Natasha Avendaño.

La gerente puntualizó: “Hemos tratado de transmitir este mensaje desde el principio con el señor alcalde: aquí no es para superar una crisis de corto plazo, esto no es, ‘ya que empezó a llover, entonces ya volvamos a consumir los 17 metros cúbicos por segundo que consumíamos antes’. No, esto tiene que ser un cambio de nuestra relación con el agua en el largo plazo, porque cada vez con la crisis del cambio climático vamos a tener más eventos de estos de sequía, más fuertes y más cerca”.