Bogotá, en alerta máxima: el racionamiento de agua podría ir hasta agosto o septiembre. El nivel de los embalses es crítico

La drástica pero necesaria decisión obedece a la grave sequía de los embalses, que hoy están en su nivel más bajo desde hace 40 años. Y de no haber un ahorro extraordinario, Bogotá solo tendrá agua para los próximos 54 días.

“Tenemos los niveles más bajos desde que se construyó en los años ochenta el Sistema Chinzaga en los embalses de San Rafael y de Chuza. Se trata de una crisis que no tiene precedentes y nos obliga a tomar medidas de restricción para poder garantizar que la ciudad tenga abastecimiento de agua”, aseguró Galán en diálogo con SEMANA.

“Arrancamos el año con 18 metros cúbicos por segundo (m3/s), que era prácticamente 1 m3/s más que el promedio del año anterior. Logramos con la campaña que iniciamos desde enero reducir el consumo, cerramos marzo con 17 m3/s, pero no fue suficiente, sumado a que no llovió como esperábamos”, dijo Avendaño.

Imperativo ahorrar agua

“El cambio climático nos va a llevar a tener que adaptarnos a esta nueva realidad y a regular de mejor manera nuestras cuencas y embalses, porque el cambio climático nos va a obligar a transitar entre veranos muy fuertes, como este fenómeno de El Niño que aún no superamos, con un fenómeno de La Niña que el Ideam anunció para agosto. Entonces, los ciudadanos tienen que entender que en la medida que el cambio climático hace más difícil pronosticar los eventos meteorológicos, cuando se les hace un llamado, tienen que tomarlo con seriedad, cosa que no hicieron en los tres primeros meses del año y obligaron a tomar estas medidas de racionamiento”, dijo Ballesteros.

El director de la CAR advirtió: “Si no tomamos en serio el nuevo llamado de ahorro del recurso, el racionamiento podría prolongarse hasta los meses de agosto o septiembre, y eso ya sería muy grave para toda la ciudadanía”. La gerente Avendaño, si bien no se atrevió a dar un tiempo estimado de cuánto podría durar la restricción, señaló que urge tomar medidas para llegar a 2025 con niveles óptimos en los embalses.

“No hay un estimativo por dos razones: dependemos de la efectividad de la medida del ahorro, y dos, que haya un cambio en la hidrología, que efectivamente empiece a llover donde necesitamos que llueva, en los embalses y en la cuenca de la Orinoquia y Amazonia. Mientras eso no suceda de una manera sostenible, que nos garantice que el embalse crece y no que siga bajando, no podremos pensar en relajar la medida. Aquí necesitamos garantizar que a finales del año tengamos un nivel del Sistema Chingaza que nos permita pasar 2025 sin estas angustias. Y para lograr eso con estos niveles tan bajos en los que estamos y en los que seguramente vamos a arrancar ese llenado cuando empiece la temporada de lluvias fuertes, vamos a tener que lograr que la restricción nos permita llegar a diciembre y que pasemos a un enero con agua suficiente”, afirmó la gerente.