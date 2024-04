Urgente: alcalde Galán anuncia que Bogotá tendrá racionamiento de agua, a partir de la próxima semana, para enfrentar crisis de sequía en los embalses

La gerente del Acueducto, Natasha Avendaño, dijo que el próximo fenómeno de La Niña no será suficiente para abastecer los embalses, razón por la cual se requiere del racionamiento de agua.

“Estamos en un estado crítico, en caso de que no llueva nada, tenemos menos de 60 días (de capacidad) en el sistema de Chingaza” , señaló Avendaño.

Además, las proyecciones de hidrología para el 2025 no son las mejores y se necesita generar unos mejores niveles de capacidad.

El racionamiento no será menor. Según el alcalde, no puede ser por dos o tres horas porque no habría el ahorro necesario.