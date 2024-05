“Esto fue casi el paseo de la muerte”: denuncian falta de atención a maestros en debate de control al sistema de salud

“Llegué a la 1 de la tarde a que le autorizaran a mi hija los medicamentos para una enfermedad terminal, sus anti convulsionantes, los pañales, su alimentación, sus cosas debidamente formuladas y, fuera de formuladas, entuteladas por miles de desacatos. Para mi sorpresa no le quisieron autorizar nada que porque ellos están es en Bogotá y no están dando solución a nada”, sostuvo la mujer que presentó su denuncia ante la Comisión Sexta del Senado.

En ese mismo material ella advirtió que “este fue casi el paseo de la muerte. En urgencias no la quisieron recibir porque no estaba convulsionando en el momento, no me quisieron dar una cita prioritaria porque no había quién la atendiera. La chica de atención al usuario hoy atendió a cuatro pacientes y luego se retiró. Coordinador, no hay; tampoco administrador o quién autorice un medicamento. Luna lleva tres meses con los medicamentos y los anti convulsionantes comprados, somos como mendigando para tener un medicamento y un pañal”.