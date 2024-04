Aida Victoria Merlano, tras polémica salida de Colombia, reapareció y expuso detalle personal: “Yo no soy morronga”

Según información oficial, la influencer tendrá que ir a prisión, luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejara en firme, el pasado jueves 21 de marzo, la condena en su contra por la particular fuga de Aida Merlano Rebolledo, su progenitora.

Tras lo ocurrido en este espacio con las autoridades, Aida Victoria Merlano, que estaba presente en la audiencia de forma virtual, aseguró que no tenía, por el momento, ningún tipo de comentario con respecto a la sentencia, que aumentó la pena de siete a trece años de prisión.

Durante este tiempo, Aida Victoria mostró que se encontraba en un pueblito italiano, el cual funcionó como escenario para pasar unos días con ella misma. Aunque subió fotos y clips con los que respondía si regresaría o no a Colombia, la atención de más de uno se posó en una serie de imágenes con las que la influencer destapó un detalle personal.

Aida Victoria habló sobre su apariencia y su figura

“Debo ser sincera con algo, mi cuerpo sí está hecho por el señor...Por el señor de la mercedes”, escribió, a lo que agregó: “Sí, mi cuerpo es gracias a un hombre y no me da pena decirlo, porque no soy morronga”.