Aída Victoria Merlano se negó a quedar embarazada por lío legal; aseguró que está en su peor momento

En la actualidad, Aída Victoria Merlano se encuentra siendo el foco de atención mediática en Colombia, pues luego de darse un gran viaje con su novio, el polémico streamer Westcol, se enteró en su regreso al país del aumento de su condena.

Vale la pena recordar que la influencer barranquillera tiene líos judiciales debido a la responsabilidad que se le encontró en la fuga de su mamá, la excongresista Aída Merlano, de un consultorio odontológico en el norte de la ciudad de Bogotá, en el año 2019, aunque ahora se le añadió la instrumentalización de un menor, su hermano.

La 'influenciadora' mostró la foto de su cédula en redes sociales. | Foto: Tomada de Instagram @aidavictoriam

En medio de todos estos problemas con la justicia colombiana, el año pasado Aída Victoria Merlano estuvo en entrevista con la periodista española Eva Rey hablando de muchos temas, y aunque la mayoría de la charla se centró en política y los problemas que tiene, también reveló su deseo de ser madre.

Aída Victoria Merlano puso en pausa sus anhelos de ser mamá

En dicha entrevista, Eva Rey fue directa y le preguntó a la influencer si desea tener hijos, a lo que ella aseguró: “Ay sí, me muero [...] Sueño con ella, se parece mucho a mí. Me la sueño como yo, como blanquita, pelito color Coca Cola, me la sueño mucho”.

En el momento que vivieron las mujeres también se habló de que a la creadora de contenido digital ya le ha pasado varias veces en las que es recurrente pensar en su hija, verla en sueños y tenerla siempre presente en su día a día.

Aída Victoria Merlano, 'influencer' colombiana. | Foto: Imagen tomada de Instagram @aidavictoriam

“Cuando digo que me la sueño mucho no es que todos los días sueño con mi hija, pero sí en el último mes he soñado tres veces con una niña. Es reloco porque me levanto llorando como de emoción”, dijo la influencer barranquillera.

Como el tema se quedó quieto, recientemente y a través de la dinámica de preguntas en Instagram, los seguidores de la influencer le preguntaron: “¿Para cuando un mini West?”, a lo que ella fue contundente con su respuesta, asegurando que por ahora no será.

“Ustedes saben que mi deseo es ser mamá, de hecho, tenía hasta el pre natal comprado para organizarlo, planearlo, porque yo quería empezar a buscar bebé por ahí en junio. Ya con mi situación es muy complicado”, dijo.

A lo que añadió: “Ahorita mi abogado interpuso un recurso que se llama casación, en 20 días más o menos nos dicen si la Corte acepta o no revisar mi caso, si no acepta revisarlo, me mandan directamente para la cárcel y si acepta revisarlo se pueden tardar aproximadamente un año o dos dando una respuesta. Entonces como yo no sé qué va a pasar conmigo, creo que estoy en la peor circunstancia para planear traer un ser humano a este mundo”.

Los creadores de contenido son la nueva pareja de moda en las redes. Foto: Twitter @WestCOL_. | Foto: Foto: Twitter @WestCOL_.