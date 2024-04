Aida Victoria Merlano reveló que puso en venta sus dos carros por crisis tras condena a prisión

“Yo estaba viviendo en una casa increíble y siempre me puse como meta que en diciembre iba a comprarla. Al final me tocó desistir de la opción del contrato de arriendo con opción de compra y al final esa casa se convirtió en el sueño de alguien más que terminó comprándola”, expresó Victoria Merlano.

La influencer también aprovechó para hacer una reflexión, en la que se refirió a las críticas que recibió por salir del país, comentando que nunca quiso escapar, sino que, “Pasa algo con los miedos y es que cuando uno decide no verlos, se empiezan a ser mucho más grandes de lo que son, y tarde o temprano toca parqueárselos ahí y enfrentarlos. (...) cuando yo salí del país sé que mucha gente esperaba que me quedara por fuera, pero al final volví porque no es eso lo que les quiero enseñar de la vida, los problemas no se evaden, se enfrentan y se trascienden y al final uno puede encontrar belleza en medio de cualquier tempestad”.