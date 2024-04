Yeferson Cossio reacciona a la multa que le impuso la SIC y dice que se defenderá: “No es como ellos dicen”

La defensa de Cossio

Ante la decisión de la SIC, Yeferson Cossio se pronunció en sus canales digitales y anticipó que se defenderá. De hecho, comentó que el tema no es nuevo, por lo que sorprende que apenas se esté hablando de ello.

“Me están investigando porque hice una publicidad engañosa. Esto es tema viejo, me parece raro que apenas haya salido. Mis abogados están de frente a mi defensa, puesto que no es nada como ellos dicen ”, dijo Cossio en sus historias de Instagram, red social en la que cuenta con una comunidad de 11,4 millones de seguidores.

“Pues nada, aquí no fue un error. Yo sí he cometido errores, al inicio, cuando estaba empezando, valga la redundancia, por falta de información, pero este no es el caso”, dijo.