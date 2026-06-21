Petro lanzó dardo tras victoria de Abelardo De La Espriella: comparó a Colombia con Perú

El presidente Gustavo Petro volvió a generar controversia en redes sociales luego de pronunciarse sobre el resultado de las elecciones presidenciales y hacer una comparación con la situación política de Perú, país que ha atravesado varios cambios de gobierno en los últimos años.

Gustavo Petro no da por cerradas las elecciones presidenciales de 2026 y pide una “batalla” en los escrutinios

A través de su cuenta de X, el mandatario planteó una reflexión sobre la influencia de actores externos en América Latina y aseguró que Estados Unidos termina definiendo quién llega al poder en algunos países de la región. Sus declaraciones se conocieron en medio de la polémica por los resultados electorales que dieron como ganador en el preconteo a Abelardo De La Espriella.

El mensaje llega además en un contexto en el que el presidente electo colombiano recibió felicitaciones de importantes figuras de la política estadounidense.

Entre ellas se encuentran el secretario de Estado, Marco Rubio, y el expresidente Donald Trump, quienes celebraron públicamente su victoria y manifestaron su interés en fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

“La diferencia de votos en el exterior es de 177.000 votos a favor de Abelardo; todas las mesas están impugnadas. Ahora entendemos por qué nos tumbaban a todos los cónsules que nombraba”, trinó el mandatario.

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Las palabras de Petro también hicieron referencia al caso peruano, una nación que ha vivido una profunda inestabilidad política durante los últimos años y donde varios mandatarios han llegado al poder o han salido de él en medio de crisis institucionales.

El pronunciamiento del jefe de Estado se suma a otros mensajes publicados durante la jornada electoral, en los que ha insistido en esperar el escrutinio oficial antes de dar por cerrado el proceso y ha cuestionado algunos aspectos del preconteo.

Incluso ha señalado que existen miles de mesas impugnadas y ha pedido acompañamiento jurídico durante la revisión de los resultados.