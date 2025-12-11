Destrozan en redes a Luis Gilberto Murillo por felicitar a María Corina Machado; le recuerdan su apoyo a Maduro

El mensaje que el excanciller Luis Gilberto Murillo publicó en su cuenta de X este miércoles para felicitar a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz desató una oleada de críticas en redes sociales.

Aunque el exjefe de la diplomacia colombiana y, ahora precandidato presidencial, destacó la importancia de los “canales de comunicación” que afirma haber mantenido con la dirigente opositora venezolana, usuarios en X lo señalaron de incoherente y le recordaron el respaldo político que, en distintos momentos, el Gobierno Petro ha dado al régimen de Nicolás Maduro.

Este señor sí se pasó de cínico … hasta donde recordamos, como Canciller, fue cuchi-cuchi con Maduro,aceptó el robo de las elecciones en Venezuela y desconocía la existencia del Tren de Aragua …

( Ahora insinúa que hablaba con @MariaCorinaYA , pero en secreto. Petro estaba… — Álvaro García (@AlvaroGarciaJ) December 11, 2025

“Este señor sí se pasó de cínico… hasta donde recordamos, como Canciller fue cuchi-cuchi con Maduro, aceptó el robo de las elecciones en Venezuela y desconocía la existencia del Tren de Aragua… (Ahora insinúa que hablaba con María Corina, pero en secreto. ¿Petro estaba enterado?)”, se lee en uno de los comentarios en la red social.

Otros internautas también calificaron al excanciller de “cínico” y, mediante un video de una entrevista que Murillo dio durante su época como ministro, le recordaron el día en que aseguró que las elecciones en Venezuela eran libres y que “habían inscrito candidatos”.

○ Su mensaje es hipócrita … pic.twitter.com/UfqJG1yYyz — Alberto Sierra (@AlbertoSierrave) December 10, 2025

Sin embargo, en esa misma entrevista, Murillo no respondió cuando le señalaron que no se había permitido la inscripción de María Corina y que, en ese contexto, él creía que las elecciones en Venezuela eran un proceso libre.

“Usted presenció el robo de las elecciones como canciller y no movió un dedo... Lamentable, y se lo vamos a recordar siempre”, escribió otro internauta.

Entre los reproches que también recibió Murillo, se mencionó un supuesto intento del excanciller de impulsar su campaña electoral usando el galardón que se le entregó a Machado. “Pero siendo Canciller, no se cansó de aplaudir y respaldar a la dictadura venezolana… y ahora intenta hacer campaña con otro tema”, señalaron los comentarios.

Luis Gilberto, en algunos casos la política da la oportunidad de que los hechos se compadezcan con los discursos; cuando Ud tuvo esa oportunidad prefirió darle oxígeno al régimen de Maduro y desconoció la clara victoria de María Corina y Edmundo González.



Si eso fue por orden… — Andrés Felipe Izquierdo (@AndresFeIzq) December 11, 2025

“Luis Gilberto, en algunos casos la política da la oportunidad de que los hechos se compadezcan con los discursos; cuando usted tuvo esa oportunidad prefirió darle oxígeno al régimen de Maduro y desconoció la clara victoria de María Corina y Edmundo González. Si eso fue por orden del presidente, usted pudo renunciar, pero no lo hizo”.