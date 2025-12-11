Suscribirse

Mundo

Le preguntaron a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre María Corina Machado y su respuesta desató ola de comentarios

A la mandataria de los mexicanos le preguntaron puntualmente por el Premio Nobel de la Paz que recibió Machado.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
11 de diciembre de 2025, 4:24 p. m.
De izquierda a derecha: Claudia Sheinbaum y María Corina Machado.
De izquierda a derecha: Claudia Sheinbaum y María Corina Machado. | Foto: Getty Images

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado no pudo asistir este miércoles, 10 de diciembre, a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, motivo por el cual su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su lugar.

Sin embargo, la líder opositora llegó a Oslo en horas de la madrugada de este jueves, 11 de diciembre, para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Contexto: El emotivo abrazo entre el expresidente Iván Duque y María Corina Machado, en Oslo. “Iván, cónchale, gracias”

Transcurridas pocas horas, Machado reveló que tuvo ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela:

“Sí, recibimos ayuda del Gobierno de Estados Unidos”, dijo Machado, en medio de una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo.

En medio del ruido mundial que ha generado la entrega del Premio Nobel de Paz a Machado, le preguntaron a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum qué opinaba al respecto.

“La última vez que me preguntaron dije ‘sin comentarios’ y sigo diciendo ‘sin comentarios’. Y por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos”, dijo puntualmente Sheinbaum ante la pregunta de un periodista, esta mañana de jueves 11 de diciembre.

Contexto: ¿María Corina Machado volverá a Venezuela? La respuesta que sorprendió en plena rueda de prensa

Y agregó: “Por la situación que está viviendo Venezuela, nuestra opinión siempre va a ser la misma: no intervención, el diálogo para poder resolver cualquier conflicto. La solución pacífica de las controversias, como lo dice nuestra Constitución, y la autodeterminación de los pueblos, siempre será esa nuestra posición”.

Tras lo manifestado por la presidenta de México, los comentarios en redes no se hicieron esperar y algunos internautas comentaron:

“Me imagino lo de la ‘no injerencia’, lo dirá condenando el dinero que ha salido de Venezuela a países extranjeros para ayudar en campañas políticas”; “¿Eso incluye el no robo de las elecciones o así no?”; “Apoyando a su amigo Maduro”; ¿Cómo? ¿Con injerencia de Cuba, Rusia, Irán es autodeterminación? ¡Es de risa!”; ”Le faltó decir ‘aguante Maduro’; “Mexicanos, despierten. Ayer les narraron la hoja de ruta. Van por el mismo camino”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Diciembre sorpresa: miles de beneficiarios del SSI recibirán dos cheques en EE. UU.

2. Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista abrió su corazón sobre parálisis facial que sufrió y destapó verdad: “Me tocó volver a hablar”

3. Congresista estadounidense confirma ultimátum de Trump a Petro y lo tilda de “drogadicto alcoholizado”

4. Las razones por la cuales María Corina Machado y su hija hablan perfecto el inglés

5. Crece el temor entre migrantes legales por las nuevas políticas de Tump: “Ser un residente legal en EE. UU. es ser un ciudadano de segunda”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Claudia SheinbaumMaría Corina Machado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.