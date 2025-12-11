Le preguntaron a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre María Corina Machado y su respuesta desató ola de comentarios

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado no pudo asistir este miércoles, 10 de diciembre, a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, motivo por el cual su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su lugar.

Sin embargo, la líder opositora llegó a Oslo en horas de la madrugada de este jueves, 11 de diciembre, para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Transcurridas pocas horas, Machado reveló que tuvo ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela:

“Sí, recibimos ayuda del Gobierno de Estados Unidos”, dijo Machado, en medio de una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo.

En medio del ruido mundial que ha generado la entrega del Premio Nobel de Paz a Machado, le preguntaron a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum qué opinaba al respecto.

“La última vez que me preguntaron dije ‘sin comentarios’ y sigo diciendo ‘sin comentarios’. Y por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos”, dijo puntualmente Sheinbaum ante la pregunta de un periodista, esta mañana de jueves 11 de diciembre.

Y agregó: “Por la situación que está viviendo Venezuela, nuestra opinión siempre va a ser la misma: no intervención, el diálogo para poder resolver cualquier conflicto. La solución pacífica de las controversias, como lo dice nuestra Constitución, y la autodeterminación de los pueblos, siempre será esa nuestra posición”.

