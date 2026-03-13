La película de terror más claustrofóbica del año ya tiene tráiler: el nuevo fenómeno de Netflix que ocurre bajo el agua

Netflix continúa estrenando nuevas películas y series dentro de su catálogo de terror, esperando captar a los amantes de este género.

Una de las cintas más mencionadas en los últimos días ha sido Thrash, pues la plataforma ya lanzó el primer tráiler, el cual combina desastres naturales, supervivencia y criaturas letales, una mezcla que promete convertirla en uno de los estrenos más tensos del año.

La cinta llegará el próximo 10 de abril y, desde sus primeras imágenes, deja en claro que su apuesta está en una experiencia intensa y angustiante para el espectador.

Ni Hollywood lo vio venir: la película de terror de un ‘youtuber’ que se convirtió en el fenómeno viral del año

La historia de Thrash se desarrolla tras el paso de un poderoso huracán que arrasa con todo a su paso, ya que las lluvias y los vientos extremos provocaron inundaciones, las cuales dejaron las calles, casas y edificios bajo el agua.

En medio de ese panorama, los habitantes que no lograron evacuar deben encontrar la manera de sobrevivir, pero lo que parece ser el peor escenario posible pronto se complica aún más.

Las aguas que cubren la ciudad no solo esconden escombros y peligros que dejó el accidente, también se convierten en el territorio perfecto para los tiburones, los cuales comienzan a moverse entre los restos de la ciudad.

Adicionalmente, se presenta otro acontecimiento que cambia por completo el rumbo de la historia, ya que los tiburones empiezan a acercarse cada vez más a las zonas donde hay sobrevivientes.

A partir de allí, la ciudad se transforma en un escenario de supervivencia extrema donde cada movimiento puede resultar fatal.

El tráiler que presentó Netflix deja ver una propuesta que busca mantener al público en alerta constante. Las escenas muestran a los personajes intentando moverse entre edificios sumergidos, tratando de refugiarse y escapar mientras el peligro se acerca.

‘Scream 7′: cinco cosas que se deben saber sobre la nueva entrega de la saga de terror

La sensación de encierro es uno de los elementos más llamativos de la historia, ya que, aunque los protagonistas se encuentran en espacios abiertos, el entorno inundado funciona como una trampa gigantesca de la que parece imposible salir, en especial porque cada rincón puede esconder una amenaza.