Ni Hollywood lo vio venir: la película de terror de un ‘youtuber’ que se convirtió en el fenómeno viral del año

La productora A24, reconocida por renovar el género de terror con títulos como Midsommar y Háblame, anunció el lanzamiento del primer tráiler de ‘Backrooms’. Este proyecto marca un hito en la industria al trasladar una narrativa nacida en foros de internet y consolidada en YouTube a una producción cinematográfica de alto presupuesto, cuyo estreno está previsto para el 29 de mayo de 2026.

El origen de una pesadilla digital

El concepto de los Backrooms tiene su génesis en 2019. La premisa inicial describía una dimensión fuera de la realidad a la que se accede por error —un fallo en la física conocido en el lenguaje digital como noclip—. Este lugar se caracteriza por ser un laberinto infinito de oficinas vacías, con paredes de papel tapiz amarillo, moquetas húmedas y el zumbido incesante de luces fluorescentes.

Este tipo de escenarios se denomina “espacios liminales”: lugares de transición que, al estar despojados de su función habitual y de presencia humana, generan una sensación de inquietud y desorientación. Lo que comenzó como un creepypasta (relato de terror en internet) evolucionó en 2022 gracias a Kane Parsons, un joven creador de contenido conocido como Kane Pixels, quien a través de su canal de YouTube popularizó la estética de metraje encontrado basada en este universo.

De YouTube a Hollywood: El ascenso de Kane Parsons

Con apenas 20 años, Parsons ha sido el elegido por A24 para dirigir la adaptación cinematográfica. Su serie de videos en YouTube no solo alcanzó los 100 millones de visualizaciones, sino que captó la atención de figuras prominentes de la industria. Según los reportes oficiales de la productora, la película cuenta con la producción de James Wan, artífice de franquicias como El Conjuro y Saw, lo que aporta un respaldo comercial significativo al proyecto.

El elenco de la cinta destaca por su diversidad y trayectoria, incluyendo nombres como:

Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud)

Renate Reinsve (La peor persona del mundo)

Mark Duplass

Finn Bennett

Avan Jogia

Sinopsis y propuesta narrativa

A diferencia de los videos cortos que exploraban la exploración aleatoria de los pasillos, la película propone una estructura narrativa más definida. Según la información compartida por la distribuidora, la trama sigue a una terapeuta que debe adentrarse en esta dimensión desconocida para rescatar a un paciente desaparecido tras la aparición de una puerta misteriosa en el sótano de una tienda de muebles.

El avance audiovisual refuerza la atmósfera opresiva que caracteriza al fenómeno original. En palabras de uno de los personajes del tráiler: “Este lugar las construyó. De hecho, es más como si las recordara. Y cuantas más veces recuerda algo, menos lo hace”. Esta frase sugiere que la película profundizará en la naturaleza psicológica y metafísica de los Backrooms, más allá del simple susto repentino.

Un año fuerte para el terror independiente

El anuncio de ‘Backrooms’ se produce en un contexto donde el terror creado por influencers o figuras de internet está ganando terreno en la taquilla global. Ejemplo de ello es el reciente éxito mencionado por portales especializados sobre ‘Iron Lung’, dirigida y protagonizada por el youtuber Markiplier (Mark Fischbach), la cual ha logrado una recepción notable en Estados Unidos sin grandes campañas de marketing tradicionales.

Con esta apuesta, A24 no solo valida el talento de nuevos creadores digitales como Parsons, sino que consolida una tendencia en Hollywood: la transformación de mitos urbanos digitales en experiencias cinematográficas que buscan atraer tanto a las audiencias jóvenes que crecieron con el contenido en redes como a los seguidores del cine de autor.