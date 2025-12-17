Series

Importantes estrenos que llegan a Netflix del 17 al 20 de diciembre de 2025: ‘Emily en París’, uno de los más esperados

Estas producciones llegan a nutrir el catálogo de la famosa plataforma de ‘streaming’.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

17 de diciembre de 2025, 5:41 p. m.
Estrenos de Netflix entre el 17 y el 21 de diciembre de 2025.
Estrenos de Netflix entre el 17 y el 21 de diciembre de 2025. Foto: NurPhoto via Getty Images

Netflix se prepara para renovar su catálogo con una serie de lanzamientos programados entre el 17 y el 20 de diciembre. Fiel a su perfil como plataforma de alcance global, el servicio de streaming vuelve a sumar producciones de distintos orígenes y estilos.

Las nuevas incorporaciones reflejan la apuesta constante por la diversidad de contenidos: habrá estrenos de nuevas temporadas de series relevantes, producciones de comedia, así como peleas de boxeo y demás propuestas interesantes.

¿Qué se verá ahora en Netflix tras la compra que hizo de Warner Bros?

Esta combinación busca atraer a públicos variados, mantener el interés de los suscriptores y consolidar la presencia de Netflix en el competitivo escenario del entretenimiento digital.

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.
Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre. Foto: Getty Images - Logo Netflix

Estrenos en Netflix entre el 17 y el 20 de diciembre de 2025

  • ¿Qué hay en la caja? (17 de diciembre)

Neil Patrick Harris presenta este programa de juegos donde los concursantes responden preguntas para ganar premios ocultos. ¿Podrán evitar que sus oponentes se los roben?

  • El niñero (17 de diciembre)

En un momento de pánico, una ejecutiva contrata a un ranchero para que cuide de sus hijos. No se imagina que él pondrá a prueba sus ideas sobre los roles de género… y el amor.

YouTube video 2avbeb1SY7Q thumbnail
  • Asesinato en Mónaco (17 de diciembre)

Mónaco, 1999. Uno de los hombres más ricos del mundo aparece muerto en su penthouse. Este documental desentraña el misterioso asesinato del banquero multimillonario Edmond Safra.

  • Emily en París - Temporada 5 (18 de diciembre)

Nuevas pasiones. Nuevas modas. ¿Nueva Emily? Una intrépida estadounidense experta en marketing alza el vuelo en la vida y el amor tras conseguir un trabajo soñado en París.

YouTube video uI54qqXt2r8 thumbnail
  • 10 DANCE (18 de diciembre)

Dos bailarines (distintos en todo menos en su profesión) acuerdan entrenar juntos para una competencia. Al principio, son puros roces; al final, un magnetismo imposible de ocultar.

  • Cómo arruinar el amor (19 de diciembre)

Lo único que Zoleka y Kagiso quieren es estar juntos… ¿Pero lograrán abrirle paso al amor entre culturas tan diferentes y familias que no dejan de entrometerse?

YouTube video XdRrBhahiI0 thumbnail
  • Solitaria es la noche: los crímenes de la familia Bansal (19 de diciembre)

Asesinan a un terrateniente recién casado, y el inadaptado policía a cargo ve las pesquisas complicadas por la familia de la víctima y sus propios conflictos emocionales.

  • La hora de los valientes (19 de diciembre)

Comedia de acción mexicana sobre un psicoanalista y un policía que, obligados por trabajos comunitarios y depresiones posinfidelidad, forman una improbable pareja que se ve envuelta en una peligrosa conspiración criminal en la Ciudad de México, explorando la masculinidad, la vulnerabilidad y el valor de pedir ayuda.

YouTube video 5AEDRcMtDkI thumbnail
  • El gran diluvio (19 de diciembre)

En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.

  • Jake vs. Joshua (19 de diciembre)

Jake Paul, el hombre que está revolucionando el boxeo, desafía a Anthony Joshua, la potencia de los pesos pesados, a una superpelea decisiva en vivo. De Most Valuable Promotions.

YouTube video qeKXwAs6o-g thumbnail
  • The Great Indian Kapil Show (20 de diciembre)

El comediante Kapil Sharma presenta este desopilante programa de variedades y entrevistas a invitados famosos, acompañado de su inconfundible equipo.

