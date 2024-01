Le salió competencia a Sofía Vergara: ‘reviven’ película inspirada en Griselda Blanco, protagonizada por una estrella de Hollywood

La historia

Sofía Vergara no fue la primera en hacer el papel de Griselda Blanco, Lina Tejeiro ya la había personificado y así le fue

Contexto: Sofía Vergara no fue la primera en hacer el papel de Griselda Blanco, Lina Tejeiro ya la había personificado y así le fue

“Como actriz, fue muy difícil encarnar el rol de esta mujer, que es muy diferente a mí en muchos sentidos, no sólo culturalmente, sino en cuanto a las decisiones que toma. Pero lo que no es diferente es que ambas somos mujeres fuertes, dispuestas a hacer lo que sea necesario por su trabajo, aunque no con armas como lo hizo Griselda. Pero tengo que decir que este fue un proyecto hecho con mucha pasión. (...) Esta mujer ha ocupado mi vida por muchos años y siento que la conozco íntimamente. Trabajé mucho y muy duro para lograr que este proyecto se hiciera y para contar esta historia”, concluye la actriz.