El Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) confirmó la elección del exministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa Puyo, como máximo responsable ejecutivo de la organización. El profesional iniciará sus funciones en octubre de 2026 por un periodo de cuatro años, coincidiendo con la fase de financiamiento GEF-9 orientada a las metas ambientales fijadas para 2030.

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En su recorrido profesional reciente, Mesa Puyo ejercía como subjefe de la División de Política Climática en el Fondo Monetario Internacional. Durante su gestión ministerial entre 2018 y 2022, promovió cambios regulatorios que atrajeron inversiones privadas superiores a los 3.000 millones de dólares para impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovable no convencional en Colombia.

Sobre su llegada a la directiva de la entidad multilateral, el presidente electo Diego Mesa Puyo declaró que asumirá “esta responsabilidad con el compromiso de apoyar a los países miembros en la ejecución de sus metas climáticas y en la atracción de inversiones sostenibles”.

Fondos multilaterales y hoja de ruta institucional

El organismo actúa como la red principal de recursos públicos destinados a respaldar acuerdos mundiales en materia de biodiversidad, contaminación y cambio climático. Para la novena etapa de capitalización del fondo fiduciario, las naciones donantes comprometieron 3.900 millones de dólares para financiar proyectos de conservación y restauración natural en distintas regiones.

Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía.

Durante el nuevo periodo institucional, las prioridades abarcan el aumento de transferencias hacia economías en desarrollo, comunidades locales y pequeños Estados insulares. El plan operativo busca articular estrategias entre gobiernos y sector privado para incrementar la efectividad en la asignación de capitales destinados a la protección del planeta.

Al respecto, el representante del Comité de Selección del GEF, Maher Abdelrahim, afirmó: “El proceso de evaluación se adelantó de forma transparente para elegir a la persona capacitada para liderar la entidad durante este ciclo de acción ambiental”.

Estructura del organismo y proceso de transición

Aparte de la administración del fondo principal, la dirección general supervisa las líneas dedicadas a biodiversidad y países de menor desarrollo relativo. A lo largo de su trayectoria, la red institucional ha canalizado 27.000 millones de dólares en subvenciones directas y ha gestionado recursos adicionales por 155.000 millones de dólares en cofinanciación internacional.

Mesa Puyo sustituirá en el cargo al directivo interino Claude Gascon, quien ocupaba la presidencia ejecutiva desde finales de 2025. La transición en la cúpula del GEF busca dar continuidad a las operaciones de financiamiento que respaldan las metas globales de sostenibilidad trazadas para el año 2030.

Reacción del gobierno electo

La elección de Diego Mesa Puyo como CEO y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) es una gran noticia para el país. Este resultado reconoce su trayectoria, preparación técnica y liderazgo.



También representa una victoria diplomática. Bajo el liderazgo del… pic.twitter.com/yCsZ5AwA2k — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 5, 2026

Frente al nombramiento, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, destacó la importancia diplomática de la elección para el país. El funcionario señaló que el nuevo gobierno impulsó la candidatura en los foros internacionales, marcando una postura respecto a las decisiones adoptadas por la administración saliente sobre las candidaturas al organismo.

Respecto al alcance estratégico del nombramiento, el vicepresidente electo sostuvo que “la elección de Diego Mesa Puyo refleja el trabajo diplomático del gobierno entrante de Héctor Abelardo De La Espriella y fortalece la representación de las prioridades de las naciones en desarrollo y megadiversas”.